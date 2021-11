Nonostante le condizioni di Nicola Pisu stiano peggiorando alcuni dei concorrenti, fra cui Alex Belli e Manila Nazzaro, continuano a deriderlo.

Nicola Pisu sta accusando dolore al coccige e di conseguenza è stato necessario per lui consultare uno specialista nonostante sia ancora all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Gli altri concorrenti del programma però non sono stati così indulgenti verso di lui prendendolo in giro in più occasioni. Persino sua madre, Patrizia Mariglini, sarebbe intervenuta per chiedere rispetto per Nicola.

Nicola Pisu si sarebbe sottoposto ad una radiografia nella notte

A preoccupare, dunque, non sarebbe solo il coccige, nelle ultime settimane, infatti, abbiamo visto i suoi occhi e la sua mascella fare movimenti strani e per questo molti telespettatori si sono allarmati per le sue condizioni di salute. Tutto è nato in seguito ad un allenamento, quando, l’uomo ha accusato uno strano dolore.

Visto il peggiorare delle condizioni di salute di Nicola, quindi, la redazione dello show ha deciso di far intervenire un medico che ha immediatamente effettuato una puntura di antidolorifico nella zona interessata dal dolore. Alcune indiscrezioni, inoltre, parlano persino di una possibile radiografia effettuata nella notte lontano dalle telecamere e da occhi indiscreti.

Tra Pisu e Miriana Travisan ci fu un brutto litigio che richiese l’intervento di Signorini

Al momento, quindi, non si conoscono ancora i risultati di queste ultime analisi e possiamo solamente sperare non sia nulla di grave. Come detto però alcuni dei concorrenti sembrano aver preso di mira Pisu per il suo incidente. Nello specifico Alex Belli e Manila Nazzaro hanno trovato esilarante come l’uomo sia riuscito a farsi male seriamente da un’altezza obiettivamente non proibitiva.

“Mentre Nicola presumibilmente ha una rottura del coccige, c’è qualcuna che continua a prenderlo in giro, assurdo” così la madre del concorrente stizzita ha commentato questi sfottò attraverso il proprio Instagram. Anche sul fronte amoroso per Nicola questa esperienza alla corte di Alfonso Signorini non ha dato i frutti sperati.

Dopo settimane di tira e molla con l’ex velina Miriana Trevisan, l’uomo le avrebbe proposto di vedersi fuori dalle mura del Grande Fratello ma la ragazza ha preferito troncare sul nascere la possibile storia. Io due, quindi, resteranno semplici amici e nulla di più.