Can Yaman, pizzicato insieme a Miss Italia | Lei è super sposata

Dopo la fine della storia d’amore tra Can Yaman e Diletta Leotta, entrambi hanno voltato pagina, nonostante continuino ad essere al centro dell’attenzione per via dei loro presunti “flirt”. Ora impazza il gossip perché l’attore turco è stato beccato con una sua collega nonché ex Miss Italia.

I fan di Diletta Leotta e Can Yaman sperano in un ritorno di fiamma tra i due, ma a quanto pare non c’è nulla da fare. Hanno definitivamente chiuso e addirittura secondo alcune indiscrezioni, l’attore turco nel corso di questi ultimi mesi si sarebbe frequentato con altre donne, tra cui una molto famosa: ecco di chi si tratta.

I flirt di Can Yaman

Dopo Diletta Leotta, Can Yaman ha ritrovato finalmente la serenità. La loro love story è stata una delle più seguite e chiacchierate di sempre. In tutti questi mesi, in molti sostenevano che la relazione fosse studiata a tavolino solo per alimentare il gossip e ottenere più visibilità.

Purtroppo è rimasto ancora un mistero, ma durante un’intervista nel salotto di Verissimo, la giornalista sportiva ha annunciato la fine della rottura con l’attore turco. I motivi rimangono comunque vaghi, anche se lei ha rivelato che probabilmente avevano fatto tutto un po’ di fretta e la loro fama non ha per niente aiutato.

Ma ora Can ha voltato definitivamente pagina e avrebbe ritrovato l’amore. Il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, aveva svelato pochi giorni fa che farebbe coppia fissa con la bellissima modella di 25 anni, Maria Giovanna Adamo. Ma ora sarebbe spuntato un nuovo nome: scopriamo di chi si tratta.

La nuova fiamma dell’attore turco

Mesi fa si vociferava che tra lui e la sua collega Francesca Chillemi ci fosse qualcosa di più di una semplice amicizia. A quanto pare nel corso di questi ultimi giorni il loro rapporto si è molto rafforzato.

Entrambi stanno lavorando per la serie Viola come il mare, dove svolgeranno il ruolo dei protagonisti. Sul set si è creata una certa complicità e a confermare lo scoop è stato il settimanale Chi, che ha pubblicato degli scatti della coppia.

Dalle foto si vedono i due uscire dallo stesso portone, coperti dalla mascherina e il cappuccio. La rivista di Alfonso Signorini ha rivelato. “A Roma avrebbero trascorso due notti nella stessa casa. Secondo voi si sono visti solo in amicizia o c’è qualcosa di più?”.

Il gossip ha lasciato tutti a bocca aperta e nessuno si sarebbe mai aspettato di una presunta storia tra i due, dato che lei è sposata e ha una figlia di nome Rania con lo stilista e imprenditore Stefano Rosso.