Can Yaman e quel vizio a cui non può rinunciare: a molti fa storcere il naso

L’uomo del momento, Can Yaman ha un vizio a cui non riesce proprio a rinunciare. Molti suoi fans storcono il naso. Vediamo di cosa si tratta.

Alcuni fan hanno imparato a farsi piacere la cattiva abitudine dell’attore di Daydreamer. Ad altri, invece, proprio non va giù. Sapere di cosa si tratta ti sorprenderà.

Nessuno è perfetto, nemmeno Can Yaman

Il pubblico italiano ha conosciuto l’attore turco Can Yaman grazie alla serie televisiva Daydreamer. Da allora, la popolarità ed il fisico statuario dell’uomo hanno spopolato, soprattutto tra il pubblico femminile. I fans hanno iniziato a voler conoscere tutto di lui e, qualche mese fa, è emerso un vizietto dell’attore che a qualcuno proprio non è andato giù.

Il divo è stato nel mirino della stampa scandalistica per tutta l’estate anche grazie ad una sua frequentazione che, al momento, sembra essere naufragata. Stiamo parlando della breve relazione con un’altra star della tv, che fa battere il cuore di molti maschietti: Diletta Leotta.

La fine della storia non sembra aver toccato più di tanto Can Yaman che, nel frattempo, ha dovuto prepararsi fisicamente per interpretare Sandokan nel remake omonimo. Un ruolo che contrasta con quello romantico e passionale accanto alla bella Sanem Aidyn.

Una passione non proprio nascosta

Qual è allora il vizietto del divo? Dopo essere stato fotografato mentre fumava un sigaro, per una campagna pubblicitaria, Can Yaman ha confessato che, in realtà, fumare i sigari gli piace davvero. Un’abitudine non proprio salutare, a cui l’attore si abbandona nei momenti di relax.

Proprio questa motivazione, sembra essere stata alla base del suo essere diventato testimonial di una nota marca di sigari. Benché negli scatti appaia molto sexy, il fumo non è mai affascinante perché abitudine deleteria e pessima per la salute. Ecco perché alcuni fans non hanno preso di buon grado questa scoperta sul loro beniamino. Anche perché, trattandosi di un personaggio pubblico, non sta lanciando un buon messaggio.

Intanto, qualche fans, pur di conquistare Can Yaman, ha iniziato a regalargli sigari e cioccolata. Tanto che lui stesso, sul suo profilo Instagram, ringrazia le fan per il regalo. Sulla pagina Instagram Can Yaman Italian Fans è stato scritto che il whisky, la cioccolata ed i sigari sono le cose che l’attore ama di più di Milano, essendo stato immortalato nella city proprio mentre consumava questi tre prodotti Qualche altro fan, più mattacchione, ha creato una pagina Twitter chiamata “Il Sigaro di Can Yaman” con fini sicuramente molto ludici.