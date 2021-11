Maria De Filippi senza peli sulla lingua: “Tina Cipollari non ha nulla di speciale”

Maria De Filippi si è aperta sull’opinionista Tina Cipollari, senza risparmiarsi. Vediamo, di seguito, cosa ha detto la conduttrice più amata della tv.

Tina Cipollari è ormai una presenza fissa del programma Uomini e Donne ed è stata fortemente voluta da Maria De Filippi.

Maria De Filippi e Tina Cipollari: due bionde della tv

La conduttrice più famosa della tv, Maria De Filippi ha tra i suoi numerosi meriti, quello di essere molto intuitiva e di anticipare i tempi. Basti pensare alle sue trasmissioni più in voga, una su tutte Amici, che ha anticipato di molti anni, l’epoca dei talent. Tra gli altri pregi, la capacità di scoprire talenti. Tina Cipollari non è propriamente un talento artistico ma è la personalità perfetta per stare al posto di opinionista.

Maria De Filippi ha scelto la Cipollari per il suo essere mai banale ma volutamente provocatoria. L’opinionista, infatti, è in grado di dare al programma Uomini e Donne, quella verve che serve per tenere i telespettatori piacevolmente incollati allo schermo. I suoi abiti colorati e il suo carattere sopra le righe, fanno sì che la Cipollari sia l’antagonista perfetta per la Maria nazionale.

Se Maria De Filippi e Tina Cipollari sono colleghe di lavoro ma, nonostante la stima reciproca, durante la loro vita privata non sono amiche. Più che un rapporto di amicizia, dunque, il loro è un semplice rapporto professionale. Ma cosa pensa davvero Maria De Filippi della sua collega?

Tina non ha nulla di speciale ma…

Nel corso di un’intervista ripresa da Tutto Tv, Maria De Filippi ha raccontato come Tina Cipollari è diventata opinionista fissa del programma. La conduttrice ha spiegato di perdere la testa per Tina, perché è spiritosa ma, al tempo stesso è una donna comune, che non ha nulla di speciale. Ai tempi, fu lei a decidere di farla diventare tronista però non riuscì a trovare l’amore.

LEGGI ANCHE -> Maria De Filippi non sa proprio dirgli di no: ne ha sempre una tra le mani

Perciò, scese dal trono e diventò opinionista. Durante questo percorso, s’innamorò del corteggiatore di una tronista. Per questo motivo, nel corso dell’intervista, la De Filippi fa riferimento a Tina come la prima ingerenza esterna nel corso del dating show. Anche perché le voci della frequentazione tra la Cipollari ed il corteggiatore arrivarono alla redazione prima che la storia venisse ufficializzata.