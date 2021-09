Giulia De Lellis scuote i fan: “Sono in terapia”, il drammatico annuncio

La nota influencer ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha fatto un’inaspettata dichiarazione sui social networks.

Le parole di Giulia De Lellis stanno scuotendo il mondo del web e in particolari i fan che la seguono da sempre.

Ecco che cosa è arrivata a dichiarare la giovane romana.

Giulia De Lellis va in analisi

Dopo Chiara Ferragni, ora anche Giulia De Lellis parla di salute mentale e in particolare dello psicologo da cui va nell’ultimo periodo.

Quando una follower le ha chiesto il suo parere sulla terapia, l’influencer di Pomezia ha risposto in maniera assolutamente favorevole e ha dichiarato:

“Faccio terapia, sono davvero favorevole a riguardo e la consiglio a chiunque. Non solo se avete un problema ma anche solo se avete l’esigenza di tirare fuori qualcosa di più se siete più chiusi e riservati.”

Queste le parole di Giulia De Lellis che hanno scosso i suoi followers.

Nuovi problemi di salute per l’influencer

L’influencer ha condiviso il suo stato d’animo con i followers. Non è il periodo migliore per Giulia De Lellis, che ha ammesso di essere in ansia per alcune analisi che non sono uscite come si aspettava:

“Sono in pensiero perché ho ricevuto delle risposte poco chiare, stiamo approfondendo.”

In questo modo Giulia De Lellis ha attirato l’attenzione dei suoi fan, che ora sono davvero preoccupati per lei e sperano che stia bene.

A un certo punto, la De Lellis è stata costretta a tranquillizzarli:

“C’è di peggio”

– ha puntualizzato.

Per il momento i fan non sono riusciti a scoprire nulla di più. C’è chi ipotizza che si tratti di esami periodi dell’influencer relativi all’acne che l’ha colpita negli ultimi anni in maniera piuttosto aggressiva.

Non ci rimane che attendere ulteriori delucidazioni da Giulia De Lellis, se volete rimanere aggiornati continuate a seguirci.