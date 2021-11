GF Vip 6, “Delia ha le bustine di the sulle orecchie” | Ridicolizzata così

Dopo aver indossato un look total black, Delia si è presentata al GF Vip 6 con un abito black and white e degli accessori che non hanno convinto i fans.

Se alla sua prima apparizione al Gf Vip 6 Delia era in lungo, per la seconda ha scelto di mostrare le gambe con un mini dress.

GF Vip 6: il look di Delia Duran in prima serata

Oltre a far parlare di se per via del rapporto creatosi tra suo marito Alex Belli e Soleil Sorge, tra le mura della casa del GF Vip 6, Delia Duran lo fa anche per il suo fisico prorompente e per le sue scelte in fatto di stile.

Ormai è ben noto a tutti, Alex e Soleil si stanno scambiando non soltanto amicizia, come cerca di sostenere fortemente lui, ma anche baci ed effusioni che Delia sta mal digerendo. Il che l’ha portata in studio per ben due volte.

Se alla sua prima apparizione al GF Vip 6 la modella venezuelana era apparsa in abito total black con spacco, per la sua seconda volta in prima serata, Delia ha scelto un mini abito bianco e nero che mostrava le sue lunghe gambe affusolate. Un abito che l’ha portata allo scontro con la sua antagonista Soleil.

L’influencer inquilina della casa del GF Vip 6 era vestita in rosa, con un top e una gonna in stile anni Novanta. Mentre Delia ha scelto un abito iconico di Balmain, in maglia, accollato e con le maniche lunghe. A renderlo particolare, non solo la stampa geometrica jaquard ma anche le spalline costellate da piccoli brillantini. Si tratta di un abito che, attualmente, non si trova in vendita online essendo un capo della scorsa collezione del marchio. Il suo costo si aggira attorno ai 1500 euro.

Un accessorio che non convince

Oltre all’abito costoso, un altro particolare non è sfuggito all’occhio attento dei fan e telespettatori da casa. In particolare, una utente di Twitter ha fatto riferimento agli orecchini della moglie di Belli paragonandoli a delle bustine da the.

Si trattava di orecchini pendenti molto luccicanti poiché costellati di brillantini. Delia Duran aveva già indossato gli orecchini in una sua ospitata televisiva ed erano resi ancora più evidenti dall’acconciatura che lasciava scoperte le orecchie.

In effetti, la forma di questi orecchini incriminati è molto simile a quella di due bustine da the.