Il Grande Fratello Vip è il reality più apprezzato di sempre. Come tutti saprete, i concorrenti sono ripresi dalle telecamere 24 ore su 24. A volte può capitare che i partecipanti facciano qualche scivolone, ma nelle ultime ore abbiamo assistito nuovamente a un commento omofobo: scopriamo cosa è accaduto.

Purtroppo, una concorrente del noto reality di Alfonso Signorini è finito nuovamente al centro dell’attenzione per un’uscita davvero infelice che non è passata affatto inosservata ai telespettatori. Sul web, in tantissimi hanno chiesto dei provvedimenti per la persona che ha pronunciato il commento omofobo: ecco di chi stiamo parlando.

GF Vip, il commento omofobo

La clamorosa uscita infelice è accaduta durante una semplice serata di divertimento organizzata dalla produzione, in cui i concorrenti dovevano partecipare a diversi giochi e sfide, tra cui scegliere qualcuno dei presenti da baciare.

E’ toccato ad Alex Belli e il noto attore ha scelto il suo amico Davide Silvestri, per non scatenare nuovamente la gelosia di sua moglie Delia. I due sono stati al gioco e si sono scambiati un lungo bacio appassionato. I fan del programma hanno apprezzato questa scena divertente, ma a quanto pare una concorrente del GF Vip ha avuto da ridire. Stiamo proprio parlando di Katia Ricciarelli.

La famosa cantante, ha commentato il bacio dicendo: “Questa è una schifezza”. Una frase che ha scatenato la rabbia del web, proprio per questo in tantissimi hanno chiesto che vengano presi dei provvedimenti per la concorrente. Ma non è la prima volta che accade una cosa del genere.

Katia Ricciarelli accusata di essere omofoba

Come vi abbiamo già accennato, Katia Ricciarelli è nuovamente al centro della polemica per una sua frase inopportuna. Già all’inizio del Grande Fratello Vip, la cantante lirica si era lasciata scappare alcune dichiarazioni che hanno fatto indignare il web.

Ad esempio, nei confronti di Alex Belli disse: “Sembri un po’ ricc**ne” e poi ancora “Questi occhiali? Un po’ da f*o”. La prima frase è stata pronunciata per una camicia molto appariscente che indossava il noto volto di CentoVetrine.

In tantissimi chiedono dei seri provvedimenti per la Ricciarelli, addirittura Cristiano Malgioglio commentò uno degli episodi dicendo: “Mi dispiace di questa tua scivolata… certamente non buon gusto. Anzi!”. Alfonso Signorini, parlerà del nuovo triste commento di Katia? Non ci resta che aspettare la messa in onda della puntata di stasera lunedì 15 novembre.