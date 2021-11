Farina raffinata, gli effetti sul nostro intestino | Diventa come colla

La farina di frumento è la più utilizzata al mondo. Tuttavia, esistono molte alternative salutari a questa farina, che contiene in particolare il glutine.

Non tutte le farine sono uguali cerchiamo di capire quali sono le migliori farine per la salute, con o senza glutine.

Possiamo trovare molte farine diverse, anche di cereali. Possono sostituire la farina di grano bianco in molte ricette e fornirti nutrienti essenziali in grandi quantità.

La farina di frumento classica è troppo raffinata con pochi nutrienti e può avere additivi per conservarsi a lungo. La farina integrale, invece, è ottima per fare il pieno di minerali essenziali, vitamine, antiossidanti naturali e persino proteine.

Nella dieta è quindi necessario privilegiare questa farina, che è anche più ricca di fibre rispetto alle farine convenzionali.

Ha un valore nutritivo molto più elevato rispetto alla farina di frumento tradizionale e migliora sia la sensazione di pienezza che l’apporto nutritivo generale di chi la consuma.

Altre farine con glutine

La farina di segale (a basso contenuto di glutine) è una delle migliori farine per la salute. È ricco di proteine, minerali, vitamine, ma soprattutto di fibre. Inoltre facilita il transito intestinale e la circolazione sanguigna.

La farina d’avena è un’ottima alternativa alla farina di frumento, poiché ha un indice glicemico piuttosto medio. Inoltre favorisce il dimagrimento e offre un significativo apporto di proteine ​​vegetali. Questa farina sostituisce in tutto o in parte la farina di frumento in un gran numero di ricette di cucina.