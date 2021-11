Cioccolato velenoso per i cani | Pericolosissimo, non datelo mai

Il cioccolato è un alimento molto pericoloso e tossico per il cane, a causa di una piccola molecola che si chiama teobromina.

Si tratta di una sostanza simile alla caffeina che è tossica per il cane e può persino causarne la morte.

Il cioccolato e i cani

L’incapacità dei cani di consumare cioccolato in modo sicuro è risaputo, ma grazie alla loro propensione a mangiare qualsiasi cosa su cui riescono a mettere la bocca, molti cani sono comunque trattati ogni anno, perché hanno ingerito cioccolato.

Nonostante ci siano anche molti cani che mangiano cioccolato (con o senza la consapevolezza del loro proprietario), questi stanno perfettamente bene, e non necessitano di nessun trattamento. Se il cioccolato fa così male ai cani, perché questi cani che ne hanno mangiato stanno bene?

Perché, come tutte le cose, la quantità di cioccolato ingerito fa il veleno. I componenti del cioccolato tossici per i cani sono teobromina e caffeina. Queste due sostanze chimiche sono, strutturalmente, quasi identiche ed entrambe appartengono a un gruppo di sostanze chimiche chiamate metilxantine.

Tossica nei cani ma non nell’uomo

Ma se questa sostanza è tossica per i cani, perché non lo è per le persone? Come in altre occasioni, la risposta ha a che fare con le ovvie differenze che esistono tra cani e umani. I nostri corpi non funzionano allo stesso modo né allo stesso ritmo.

Mentre gli esseri umani sono in grado di metabolizzare la teobromina in un tempo più o meno breve, lo stesso non accade nei cani. Il corpo del cane non distrugge questa molecola abbastanza velocemente.

Quindi, cosa significa questo per il tuo cane che ha mangiato una barretta? Significa che molto probabilmente avrà la nausea e potrebbe vomitare, avrà una frequenza cardiaca elevata, diarrea, mostrerà segni di iperattività e, se hanno consumato una dose elevata di metilxantine, tremori, convulsioni e forse la morte.

I sintomi possono non svilupparsi fino a due ore dopo l’ingestione, ma i trattamenti anti-cioccolato somministrati dai veterinari sono più efficaci se eseguiti il ​​prima possibile dopo l’ingestione.