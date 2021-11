Sono diversi gli haters che attraverso i social network hanno attaccato la bellissima presentatrice Barbara D’Urso per un suo video dove si mostrava al naturale.

I social, come abbiamo visto in più occasioni, non sono sempre rose e fiori, anzi, molto spesso nascondendosi sotto un falso nome si dà l’opportunità agli utenti di insultare senza alcun rispetto per il proprio interlocutore. Questo, è quello che è successo anche alla bellissima Barbara D’Urso la quale, dopo aver fatto un video in cui si mostrava al naturale senza trucco nè luci è stata presa d’assalto da alcuni haters.

Barbara D’Urso senza luci – FOTO

La conduttrice, che ha superato già da qualche anno i 60, non ha mai dato peso eccessivo a queste critiche avendo lei stessa una buona dose di autoironia. Questa però non è la prima volta che Barbara D’Urso viene attaccata gratuitamente, anzi, è spesso bersagliata di insulti proprio per il suo aspetto fisico. Per molti, infatti, l’eccessivo utilizzo di luci durante la conduzione falsicherebbero il reale aspetto della bella presentatrice napoletana.

Eccola di seguito immortalata nel suo camerino senza le sue amatissime luci che tanto utilizza durante le sue conduzioni quotidiane.

La conduttrice potrebbe lasciare Mediaset nel prossimo futuro

Nonostante ciò Carmelita ha dimostrato in più occasioni come anche al naturale resti una bellissima donna. Inoltre la star di Canale 5 ha dimostrato diverse volte come non gli importi dei commenti negativi, lei ama divertirsi e far divertire con le sue foto e non smetterà di certi a causa degli haters.

Non solo make up per alcuni le sue foto di Instagram verrebbero ritoccate tramite Photoshop per farla appare sempre bellissima ed in forma smagliante. Sono molte le star, infatti, anche con la metà degli anni di Barbara, che ricorrono a questo trucchetto. Nonostante queste critiche, le quali lasciano il tempo che trovano, la conduttrice sta vivendo una seconda giovinezza per quanto riguarda la popolarità.

Pomeriggio 5, infatti, da poco ha fatto registrare un nuovo record d’ascolti. Nonostante ciò negli ultimi messi abbiamo raccontato come il rapporto con Mediaset sembra essersi incrinato tanto che secondo alcune voci la donna potrebbe finire a lavorare per la Rai. Ancora nessuna novità, invece, per quanto riguarda una sua possibile partecipazione a Ballando con le Stelle nonostante le insistenti voci che circolano da mesi.