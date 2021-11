Dopo una lunga lotta contro una grave forma di diabete il noto commentatore sportivo, Giampiero Galeazzi, è scomparso.

Come un fulmine a ciel sereno questa mattina, venerdì 12 novembre 2021, è rimbalzata della prematura scomparsa dell’amato giornalista sportivo Giampiero Galeazzi. Nello specifico l’uomo aveva 75 anni, compiuti lo scorso maggio, ma già da tempo conviveva con una grave forma di diabete. Galeazzi è noto soprattutto per aver prestato la sua voce durante le Olimpiadi, commentando alcune delle più grandi imprese degli azzurri.

Giampiero Galeazzi da tempo soffriva a causa di una malattia

Il telecronista però mancava già da diversi anni nel mondo della televisione, probabilmente proprio a causa delle sue condizioni di salute. La sua ultima apparizione, infatti, risale a 3 anni fa quando fu ospite a Domenica In. Con la sua scomparsa l’uomo ha lasciato un vuoto incolmabile nella mente degli appassionati di sport, la sua profonda voce, infatti, era inimitabile ed è diventata rapidamente una delle più amate della televisione.

Il telecronista aveva da poco compiuto 75 anni

Nato nel ’46, Galeazzi passò la sua adolescenza fra lo studio e lo sport arrivando persino a laurearsi in Economia per poi finire a lavorare per l’ufficio marketing e pubblicità della Fiat a Torino. La sua vera vocazione però era il canottaggio e lo dimostrò ampiamente nel 1967 vincendo il campionato italiano del singolo.

Al suo arrivo in Rai, avvenuto grazie all’amico Gilberto Evangelisti, gli fu affibbiato il soprannome di “bisteccone”. Nel dialetto romano, infatti, questo sta ad indicare un ragazzo alto, forte e che vive la vita al massimo. Per l’emittente televisiva, quindi, iniziò ad occuparsi proprio della sua grande passione, lo sport.

Prima in radio poi in tv e persino in diretta dallo stadio, Galeazzi diventò una presenza costante di Domenica Sportiva. Come dimenticarsi, inoltre, delle sue telecronache durante le olimpiadi di Seul e Sidney in cui l’Italia riuscì a conquistare ben due medaglie d’oro. Giampiero, inoltre, verrà ricordato anche per i suoi interventi negli spogliatoi durante le feste scudetto del Napoli e del Verona.

Negli anni successivi, dunque, l’uomo divenne una delle colonne portanti di 90° Minuto, uno dei programmi di calcio più seguiti della Rai. Infine, fra le apparizioni televisive extrasportive dell’uomo, si ricorda la conduzione del festival di Sanremo del 1996 in coppia con Pippo Baudo.