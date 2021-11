By

Il Fisco continua ad occuparsi dei prelievi del denaro contante dal bancomat e di come si utilizzano i distributori automatici.

Questo interesse aumenta in occasione del movimento di determinati prelievi e versamenti.

Bancomat e lotta all’evasione

Uno dei principali modi di raggirare il fisco è grazie ai pagamenti in contanti. La non tracciabilità della moneta è uno dei cardini alla base dell’evasione fiscale, un male endemico che grava principalmente su coloro che vengono tassati alla fonte.

Per questo motivo l’attenzione dell’Agenzia delle Entrate si sta focalizzando in modo particolare sui movimenti eseguiti con il bancomat.

Chi più chi meno quasi tutti noi possediamo una carta bancomat ( qualcuno anche più di una). Si impiega la carta bancomat oltre che per i prelievi in contanti, per le spese, ed è ovviamente collegata ad un conto corrente.

Il naufragato cashback, che ha visto aderire 8,9 milioni di italiani, è stato un incentivo alla sostituzione del denaro contante, ed ha offerto un immagine di quanto è possibile fare.

Il cashback ha evidenziato che le carte e gli altri strumenti digitali possono essere utilizzati in vari modi.

Impiegata sia nelle comuni consumazioni al bar, la carta è stata utilizzata in luoghi in cui tradizionalmente è più difficile pagare in modi diversi dal contante.

Prelievi sospetti

Tutti gli istituti di credito hanno fissato delle regole che disciplinano il ritiro di denaro contante giornaliero allo sportello bancomat. Tuttavia allo scopo di combattere l’evasione fiscale, per quanto non esistano limiti al prelievo di contanti dal bancomat o dal libretto postale, sono previste delle verifiche.

Questi controlli partono quando si supera, in un solo giorno, la soglia di 1000 euro di contanti prelevati.

Nel caso delle aziende quella mensile di 5mila euro. Quindi i privati cittadini italiani, dovranno fare attenzione a non superare i limiti che di norma le banche hanno già indicato.

I controlli nella lotta all’evasione dunque si stanno rivelando sempre più sofisticati e stringenti. Tuttavia se vogliamo evitare di finire nei controlli che, inevitabilmente, portano a lungaggini burocratiche è cercar di non superare determinate soglie.