Scintille e battute al vetriolo tra Morgan e Selvaggia Lucarelli a Ballando con le Stelle. Vediamo cosa è successo in prima serata.

Morgan gareggia a Ballando con le Stelle in coppia con Alessandra Tripoli e, sabato sera, ha mal sopportato il giudizio della Lucarelli.

Ballando con le stelle: un giudizio mal tollerato

Come ogni sabato, anche lo scorso fine settimana è andato in onda Ballando con le stelle, in prima serata. A gareggiare insieme a ballerini professionisti, Vip più o meno noti del mondo della musica e della televisione. In giuria, a dare il loro parere sulle performance, serata dopo serata, Carolyn Smith con Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli e Fabio Canino.

Uno dei concorrenti più insoliti e chiacchierati è sicuramente Morgan che, dopo aver partecipato, lo scorso anno, a tanti talk show sostenendo di essere stato sfrattato per non avere soldi, ora si è lanciato nel ballo. A Ballando con le stelle il cantautore è in gara con Alessandra Tripoli.

Dopo aver conquistato il palcoscenico, serata dopo serata, sabato 13 ottobre è arrivato lo scontro tra Morgan, appunto, e la giornalista in giuria Selvaggia Lucarelli. In primis, il cantautore ha detto alla Lucarelli che sembrava spaesata, come tutte le serate passate. Al che, la giornalista gli ha detto che stava mettendo in scena un atteggiamento troppo aggressivo nei suoi confronti. Del resto, però, è il modo di agire di Morgan, ha supposto la Lucarelli.

Il litigio si è fatto strada sul palco

“Sembri lady Godiva” ha detto Morgan riferendosi alla Lucarelli vestita in un abito con ampie maniche in chiffon nero. La Lucarelli ha affermato che il ballo portato sulla pista di Ballando con le Stelle da parte di Morgan sembrava la danza di una tribù amazzonica dopo che avesse leccato un rospo.

Morgan non se l’è tenuta e ha ribattuto che forse, quelle tribù sono quelle che frequenta lei. Così, la Lucarelli, oltre a chiedergli di non pensare alle persone che frequenta lei, gli ha detto che, puntata dopo puntata, forse finalmente era venuta fuori la natura del cantante. Dopo le continue interruzioni di Morgan alla Lucarelli, applaudito da un pubblico chiassoso, la Lucarelli è riuscita a malapena ad esprimere la sua critica. Milly Carlucci, intanto, non sapeva come gestire la conversazione tra i due.

L’ultima frase che ha fatto concludere il confronto tra i due è stata della Lucarelli. L’opinionista ha dato del disonesto a Morgan. Ma lui non si è tenuto l’appellativo. “Questo proprio non me lo dici, signorina!”. In ogni caso, la performance di Morgan non ha convinto nemmeno gli altri giudici.