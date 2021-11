Barbara D’Urso, bomba senza precedenti | Arriva in Rai a Ballando con le Stelle

Milly Carlucci, la conduttrice di Ballando con le Stelle, ha confermato come la redazione abbia invitato Barbara D’Urso a prendere parte al programma.

Dopo essere stata per anni uno dei volti principali di Mediaset, Barbara D’Urso starebbe per approdare in Rai. Stando a quanto dichiarato da Milly Carlucci, la conduttrice potrebbe partecipare a Ballando con le Stelle 2021 nelle vesti di ballerina per una sola notte. La D’Urso, dunque, potrebbe diventare una degli ospiti speciali del seguitissimo show.

Barbara D’Urso potrebbe ricoprire il ruolo di ballerina per una notte

Attenzione però a dare per fatta la partecipazione della donna, a quanto pare, infatti, la trattiva non sarebbe ancora chiusa. Al momento, infatti, sembra ancora mancare il benestare di Mediaset che si è mostrata restia a cedere la propria star. La presentatrice del programma, Milly Carlucci, dunque, ha ancora 7 episodi per provare a portare Barbara D’Urso in trasmissione prima che quest’ultima termini la sua stagione.

Come detto, quindi, ad impedire la partecipazione a questa 16esima edizione dello show sarebbe una clausola nel contratto della D’Urso la quale si trova legata a Pomeriggio 5 e alla Mediaset. Sarebbero proprio quest’ultimi, infatti, a tenere in mano il pallino del gioco e a dover decidere se perdere o meno per una sera la loro showgirl. Nonostante ciò non dovrebbero esserci intoppi nella trattativa.

Mediaset avrebbe già collaborato con altre reti nazionali in passato

Abbiamo già visto in passato, infatti, come Mediaset abbia accettato di collaborare con altre reti nazionali mandando come ospiti alcuni dei suoi personaggi di spicco. Basti pensare a Paolo Bonolis che non molto tempo fa è stato ospite su Rai 3 nel programma politico “Carta Bianca“. Ancora più lampante, invece, l’esempio di Maria De Filippi la quale è stata intervistata sia a “Domenica In” che a “Che tempo che fa“. Non sembra utopia, quindi, che Mediaset dia il consenso per far partecipare Barbara D’Urso al programma per una notte.

Se la collaborazione andrà in porto siamo certi che lo show otterrà grande successo in termini di audience. Sappiamo, infatti, come in casa Mediaset la D’Urso sia la regina degli ascolti, inoltre, la possibile presenza in Rai ha stuzzicato la mente di diversi fan i quali sono curiosi di scoprire come se la cava la conduttrice su di una pista da ballo.