Antonino Spinalbese, frase pesantissima contro Belen | Volano stracci

Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez, relazione in crisi: il forte commento di lui confermerebbe le voci sulla loro rottura definitiva. Le parole del neo-papà a riguardo.

Sono molte le voci che circolano sul loro conto, negli ultimi giorni si è scatenato un putiferio ed il web si è diviso in due schiere: chi sta dalla parte di uno e chi si schiera a spada tratta dalla parte l’altra. Fino ad oggi le dinamiche della loro presunta rottura erano solo fondate su presunti voci da corridoio, oggi però pare che sia arrivata la conferma del diretto interessato.

La vita sentimentale che legava la coppia pareva quasi una narrazione incantata, come in tutte le favole però arriva sempre una fine. Indipendentemente che quest’ultima sia festevole o no e, secondo quanto riportato in questi ultimi giorni, per la giovane coppia il lieto fine è ormai molto lontano.

Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez: la presunta favola d’amore è ormai agli sgoccioli

Pochi mesi fa la coppia ha raggiunto picchi di felicità che solo chi ha dato alla luce un figlio può capire. Gioia però durata ben poco poiché subito dopo iniziano ad arrivare per loro un’infinità di complicazioni che, purtroppo, li porta a dividersi.

Solo poche ore fa i due genitori hanno trovato conforto sfogandosi sui social con delle piccole didascalie, poche parole ma taglienti. Il papà di Luna ha pubblicato una foto della piccola mentre le le teneva la mano stretta a sé, aggiungendo:

“Provate a dividerci..”

Didascalia già molto sospetta, successivamente però Belen ha pubblicato una foto aggiungendo una didascalia abbastanza toccante, se letta fuori dalle righe. Esprimendo così il suo malessere interiore.

Solo pochi minuti dopo il neo-papà ha condiviso un’immagine che ritraeva un calice di vino bianco. Sotto il post abbastanza indecifrabile molti utenti hanno commentato esprimendo il loro pensiero. Uno di questi ha esplicitamente detto:

“Poveri figli ma perché non ci pensate prima di metterli al mondo io ve metterei in galera”

Lui però ha risposto alla provazione dell’utente con un’ulteriore provocazione nei confronti di Belen Rodriguez dicendo:

“Lo penso anche io!”

Il duro commento del neo-papà potrebbe infatti confermare la rottura dei genitori di Luna, attualmente però nessuno dei due ha espresso chiaramente il proprio pensiero sui fatti accaduti di recente. Non ci resta quindi che attendere che entrambi decidano di fare chiarezza sull’assurda situazione creatasi.