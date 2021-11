Antonino Spinalbese: avete mai visto il papà? La bellezza è di famiglia

Avete mai visto il papà di Antonino Spinalbese? La bellezza è proprio un’eredità di famiglia.

Antonino Spinalbese sicuramente è un giovane uomo affascinante e dalla bellezza straordinaria. Ma avete mai visto il suo papà? I due sembrano due gocce d’acqua.

Antonino Spinalbese uguale al suo papà

Classe 1995, il compagno di Belen Rodriguez, Antonino Spinalbese è un hair stylist, fotografo di moda e oggi anche influencer. La sua infanzia non è stata idilliaca. I suoi genitori hanno divorziato quando lui era piccolino a causa dei continui tradimenti del padre.

L’uomo che poi è venuto a mancare qualche anno fa, non è mai stato un supporto fisso nella vita di Antonino che insieme alle sorelle è dovuto crescere presto per accudire casa e famiglia.

Appena diciottenne, si è trasferito a Milano dove ha cominciato a seguire i corsi professionali per diventare hair stylist. Ha lavorato per diverso tempo presso i saloni di Aldo Coppola, un famoso parrucchiere. Non ha mai messo però da parte la sua passione per la fotografia che oggi coltiva a tempo pieno.

Quando lavorava presso il famoso salone di Aldo Coppola, ha conosciuto diversi personaggi del mondo dello spettacolo e ancora oggi intrattiene amicizie importanti con famosi vip.

Antonino Spinalbese nel 2020 ha deciso di lasciare la professione di hair stylist e di dedicarsi completamente a quella di fotografo. Ritornando alla sua famiglia, avete mai visto il suo papà ? I due sono davvero identici.

Lo scatto che lascia senza parole

Antonino Spinalbese è indubbiamente un ragazzo dalla bellezza straordinaria. Alto, moro, pizzetto, sguardo ammaliante e sorriso che colpisce, certamente il famoso hair stylist e fotografo non passa inosservato. Bello come lui però, anche il suo papà.

Il giovane compagno di Belen Rodriguez è identico al suo genitore. In uno scatto pubblicato proprio da Antonino sul suo profilo Instagram, si può vedere il suo papà da giovane. Anche lui alto, magro e con uno sguardo seducente, attira senza dubbio l’attenzione. Padre e figlio sono identici, due gocce d’acqua.

I due non hanno avuto un rapporto sempre semplice. Il papà ha lasciato la casa familiare quando l’hair stylist era molto piccolo: a cacciarlo di casa l’ex moglie che stava soffrendo troppo per i continui tradimenti e stanca dei soprusi, ha messo fine al suo matrimonio.

L’uomo purtroppo è deceduto qualche tempo fa e questo evento ha molto segnato Antonino che oggi che anche lui è padre della piccola Luna Marì, cerca di essere un genitore presente e affettuoso.