Manuel Bortuzzo ha raccontato i retroscena inediti sulla sparatoria che ha cambiato per sempre la sua vita. Il suo racconto commovente ha fatto scappare una lacrima a tutti i coinquilini.

Manuel Bortuzzo commuove tutti. Il gieffino ha raccontato dei dettagli inediti sulla sparatoria di cui è stato protagonista e ha parlato di come gli hanno salvato la vita.

Manuel Bortuzzo, il terribile incidente che gli ha cambiato la vita

Nato nel 1999 a Trieste, Manuel Bortuzzo era una giovane promessa del nuoto. La sua vita è stata però distrutta in una fredda notte di quasi 3 anni fa. Era il 2 febbraio 2019 quando il giovane si è ritrovato suo malgrado protagonista di una terribile vicenda.

Per uno scambio di persona, Manuel è stato sparato mentre era di fronte al distributore automatico di un tabaccaio in compagnia di Martina, la sua fidanzatina di allora, nei pressi della zona Axa a Roma. Un proiettile, con una precisione assurda, ha colpito le vertebre causando una irreversibile lesione midollare. Manuel resta paralizzato dalle gambe in giù.

Da quel terribile episodio sono passati quasi tre anni. Il ragazzo si è sottoposto e continua a sottoporsi a riabilitazione fisica ma non potrà mai più tornare a camminare sulle sue proprie gambe. Nonostante la sua vita sia cambiata per sempre, il giovane che è una vera e propria forza della natura non ha mai perso il suo sorriso.

La sua partecipazione al Grande Fratello Vip lo sta fortificando e rappresenta per lui una vittoria e una rivincita sociale e personale. Il giovane si è lasciato andare ad alcune confidenze su quel terribile giorno.

Il gieffino racconta come gli hanno salvato la vita

Manuel Bortuzzo a cuore aperto. Il giovane nuotatore in giardino con alcuni dei suoi coinquilini tra i quali Aldo Montano e Lulù Selassié si è lasciato andare ad alcuni ricordi del passato parlando della dolorosa sparatoria nella quale è stato coinvolto.

Il ragazzo ha fatto una dichiarazione importante affermando che a salvargli la vita è stato il suo migliore amico. Quella terribile notte di quasi tre anni fa, Manuel era in compagnia dell’ex fidanzata Martina e del suo migliore amico Ale.

Quando il proiettile lo ha colpito, Manuel è collassato a terra È scoppiata una rissa ed è intervenuta la polizia che si trovava poco lontano dal luogo dell’incidente. La polizia quando ha visto il giovane riversato sulla strada ha effettuato il test della pupilla dichiarandolo morto.

Ale, il migliore amico di Manuel, preso dal panico, ha iniziato a schiaffeggiarlo per 30 minuti incitandolo a non mollare e a rimanere sveglio. Con i polmoni perforati, costole rotte e in una pozza di sangue, il giovane è riuscito a sopravvivere ed è stato portato in ospedale.

Se oggi è ancora vivo è proprio grazie al suo migliore amico che non si è arreso, che non ha creduto che Manuel se ne stesse andando per sempre e che ha incitato la polizia ad allertare immediatamente i soccorsi. Il racconto di Manuel ha commosso tutti i coinquilini.