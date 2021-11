Gf Vip 6, Soleil asfalta in diretta Delia | Alex se la ride: “Annientata”

Alla puntata di ieri del Gf Vip 6 c’è stato uno scontro al vetriolo tra le due donne di Alex Belli: l’amica Soleil Sorge e la moglie di lui Delia Duran.

Nonostante Delia sia sua moglie, Alex Belli, in collegamento dal Gf Vip 6 non ha sostenuto la moglie ma Soleil.

Gf Vip 6: è scontro tra due donne forti

Durante la diretta di ieri, venerdì 12 novembre 2021, è andato in onda lo scontro tanto atteso dal pubblico: quello tra due donne forti che, in queste ore, si stanno contendendo lo stesso uomo. Si tratta di Soleil Sorge e Delia Duran che, in comune, hanno soltanto Alex Belli. La storia tra Soleil ed Alex sta tenendo con il fiato sospeso il pubblico. Benché lui dica ci sia soltanto una chimica artistica, gli atteggiamenti tra i due, dicono tutt’altro.

Per questo motivo, Delia non è stata a guardare e, dopo essere già stata ospite del Gf Vip 6 per parlare sia con Soleil che con Alex, ha deciso di tornare visto il perpetuarsi degli atteggiamenti amorosi tra i due inquilini della casa del Gf Vip 6. Così, Soleil è stata chiamata ad uscire dalla porta rossa ed è stata condotta in studio dove, ad attenderla, c’era proprio Delia. La donna di origine venezuelana ha appellato Soleil come manipolatrice. Al marito, invece, ha fatto riferimento come un coniglio che si è lasciato abbindolare.

Un confronto impari

Benché Delia si sia definita una pantera dal sangue latino ed estremamente agguerrita, in realtà non è riuscita a reggere il confronto con la leonessa Soleil. Infatti, presa dalla gelosia e dalla foga del momento, Delia non è riuscita a reggere la conversazione, parlando sopra la sua interlocutrice e non facendo valere le sue ragioni.

Addirittura Soleil, rispondendo a Delia rimarcando di provenire dall’America del Nord, le ha risposto persino in spagnolo. Soleil ha detto alla showgirl che avrebbero potuto tranquillamente parlare nella lingua d’origine della venezuelana.

Nel frattempo, Alex Belli era in collegamento dalla casa per assistere indirettamente al confronto. Una volta che Soleil è rientrata nella casa, dopo aver definito Delia Duran peggio di una telenovelas venezuelana, Alex ha ripercorso con lei il momento in studio.

Belli ha affermato che la moglie, come lui la conosce, si è mostrata soltanto nell’ultima parte del confronto. Delia non ha voluto incontrare il marito perché vuole stare a vedere come andranno le prossime settimane ed eventualmente come si comporterà Belli. La pacatezza e l’intelligenza di Soleil hanno vinto ancora una volta, mandando in visibilio il pubblico, anche sui social.