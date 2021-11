Vi ricordate di Diletta Leotta quando era meteorina per il TG24? La sua trasformazione è incredibile.

Diletta Leotta, la famosa giornalista SKY è stata per diverso tempo meteorina per il TG24. La ricordate agli esordi? Trasformazione clamorosa.

Diletta Leotta agli esordi di carriera

Classe 1991, Diletta Leotta è nata a Catania. Dopo la maturità scientifica ha frequentato la facoltà di Giurisprudenza presso la prestigiosa università Romana Luiss. Ha esordito nel mondo della televisione giovanissima presentando il meteo su Sky TG24. La ricordate come meteorina? Da allora di tempo ne è passato e Diletta Leotta ha compiuto un salto non solo professionale ma anche privato.

La sua vita lavorativa oggi va a gonfie vele, quella sentimentale è invece un po’ più turbolenta. Oggi Diletta è una bravissima giornalista e senza dubbio è una delle donne più belle del mondo dello spettacolo italiano. Ma la ricordate agli inizi di carriera? La trasformazione fisica che ha subito è clamorosa.

Il prima e il dopo della giornalista

Alta, bionda, sorriso smagliante e fisico mozzafiato, Diletta Leotta è senza dubbio una delle donne più belle del mondo dello spettacolo italiano. Ha iniziato la sua carriera in televisione da giovanissima lavorando come meteorina per Sky TG24 per ben 5 anni. Da allora è passato tanto tempo e la carriera professionale di Diletta ha subito un vera e propria svolta. Oggi è il volto di Dazn e una affermata giornalista sportiva. La ricordate però agli esordi? È irriconoscibile.

Quando presentava le previsioni del tempo, Diletta era poco più che una ragazzina. Frequentava l’università e stava cercando da sola di farsi strada sul piccolo schermo. La sua bellezza è stata sicuramente la chiave che le ha aperto le porte del mondo della televisione. Ricorderete Diletta nel ruolo di meteorina: viso più paffutello, capelli lunghi e biondi e occhi magnetici e curiosi di imparare i segreti della TV e conquistare l’attenzione dei telespettatori.

Possiamo dire che la bella biondina è riuscita pienamente nel suo intento. Oggi ha 30 anni ed è una affermata professionista, una delle giornaliste più talentuose e seguite della televisione. La sua bellezza è senza eguali.

Se osserviamo il prima e il dopo della giornalista possiamo notare una trasformazione fisica impressionante. L’età adulta ha conferito a Diletta una bellezza più matura. La giornalista ha mantenuto la sua lunga chioma bionda e il suo fisico è ancora più tonico e asciutto di quando aveva 22 anni.

Il seno sembra essere oggi decisamente più abbondante così come le labbra più carnose. D’altra parte la giornalista ha sempre affermato che è a favore della chirurgia estetica se serve a migliorare l’autostima di se stessi. Ad ogni modo, prima o dopo Diletta resta sempre una donna affascinante e bellissima.