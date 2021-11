Diletta Leotta, dove abita? Il bellissimo attico che vi lascerà senza parole | FOTO

Avete mai visto dove vive Diletta Leotta? La famosa presentatrice di Dazn ha una casa da sogno. Scopriamola insieme.

Sapete dove vive la bellissima Diletta Leotta? La conduttrice Sky ha un attico meraviglioso super chic e moderno.

Dove vive Diletta Leotta

Classe 1991, Diletta Leotta è una seguitissima e famosissima giornalista, speaker radiofonica e conduttrice sportiva. Nata e cresciuta in Sicilia, si è trasferita a Roma dopo il liceo iniziando a studiare Giurisprudenza presso la prestigiosa Università LUISS.

Dopo la laurea ottenuta con ottimi risultati, ha inizio il suo debutto nel mondo dello spettacolo. Nell’anno 2012 ha mosso i primi passi sul piccolo schermo lavorando come meteorina prima e come conduttrice di Texas Hold’em poi.

La sua vita sentimentale è stata abbastanza turbolenta. La bellissima giornalista è stata fidanzata per molto tempo con Matteo Mammì, nipote del più noto Oscar Mammì, ministro delle Comunicazioni. La loro storia è giunta al capolinea dopo 4 anni di inteso amore per ragioni mai rese note.

Successivamente alla rottura con Mammì, la Leotta si è legata sentimentalmente al pugile Daniele Scardina. Recentemente è stata poi al centro di gossip e cronaca rosa per la sua relazione complicata con Can Yaman, attore turco della famosa soap opera DayDreamer.

I due non stanno più insieme e secondo il ‘gossipparo’ Alessandro Rosica, Diletta e Can sarebbero stati insieme solo per tenere fede a un accordo economico ma la questione è ancora da chiarire. Diletta Leotta attualmente vive da sola in una meravigliosa dimora. Avete mai visto la sua bellissima casa? È favolosa.

Il super attico della giornalista di Dazn

Diletta Leotta vive a Milano in un attico super lussuoso e davvero favoloso. La casa è arredata secondo uno stile chic-moderno. Gli ambienti, tutti super luminosi grazie alla presenza di ampie vetrate e finestre sono caratterizzati da tinte chiare e arredi spartani con pezzi di design unici.

Il salotto è una delle stanze preferite di Diletta. Pareti bianche e pavimenti in parquet, accolgono un grande e comodo sofà di fronte al quale è posizionata la televisione collocata al centro di una enorme libreria bianca stracolma di libri.

Diletta sembra prediligere toni chiari, gli stessi che troviamo anche in cucina dove predomina il colore bianco spezzato dalle tinte più scure di un grande tavolo in legno. Il pezzo forte è sicura il terrazzo coperto che rende l’attico ancora più bello. Diletta adora trascorrere serate in compagnia degli amici più cari sfruttando ogni spazio della sua meravigliosa abitazione.