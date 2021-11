Anna Tatangelo: dove abita? Non avete idea di quanto sia bella casa sua

Non tutti sanno che dopo la rottura con Gigi D’Alessio, Anna Tatangelo ha deciso di trasferirsi in una casa a Roma più piccola e confortevole, ovviamente molto lussuosa: vediamo dove vive.

Anna Tatangelo, è conosciuta sia per essere una delle cantanti più apprezzate del panorama musicale italiano e per essere stata al fianco di Gigi D’Alessio per diversi anni. Il pubblico è sempre più curioso di scoprire maggiori dettagli sulla sua vita privata e perché non partire proprio dalla sua casa? vediamola.

Anna Tatangelo, dove vive dopo la rottura con Gigi D’Alessio

In molti non sanno che Anna Tatangelo, cantante e attuale giudice di All Together Now, dopo la fine della storia d’amore con Gigi D’Alessio vive in un bellissimo appartamento a Roma. Prima viveva con il noto cantante neomelodico e loro figlio Andrea in una villa pazzesca su tre piani soprannominata Amorilandia, in cui aveva una gigantesca piscina in un immenso giardino.

Ora le loro strade si sono separate, entrambi hanno voltato pagina e hanno conosciuto altre persone, infatti, Gigi D’Alessio sta diventando nuovamente padre grazie all’amore con la sua attuale compagna Denise Esposito e Anna Tatangelo è felicemente fidanzata con il rapper Livio Cori.

Ovviamente Amorilandia è solo un lontano ricordo, l’uomo è ritornato a Napoli e Anna Tatangelo vive in un lussuosissimo appartamento a Roma insieme al figlio Andrea: scopriamo di più sulla bellissima casa della giudice di All Together Now.

La casa della cantante

Nonostante la sofferenza e il dolore della separazione con Gigi D’Alessio, Anna Tatangelo ha ripreso in mano la sua vita e vive in una dimora che non ha nulla da invidiare a “Amorilandia”. Dalle foto pubblicate sui social dalla donna possiamo notare alcuni dettagli della bellissima abitazione.

Il primo particolare che colpisce è che il colore dominante è il bianco. La pavimentazione dell’ingresso è ricoperta da piastrelle chiare che dona una forte luminosità e accoglienza. Senza dubbio la Tatangelo tiene molto ai dettagli, proprio per questo ogni angolo della casa è studiato nei minimi dettagli.

Invece, il salotto è davvero molto spazioso e moderno, dove lei può allenarsi tranquillamente o rilassarsi insieme al piccolo Andrea. Ma la stanza preferita della cantante è proprio la cucina, dove può divertirsi tra i fornelli e cucinare dei piatti deliziosi. La cantante è davvero bravissima a cucinare, infatti, lo ha dimostrato a Celebrity Masterchef Italia, dove ha vinto la seconda edizione del programma.