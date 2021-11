Anna Tatangelo si bacia in camerino | Lo ha fatto davvero

Anna Tatangelo ha fatto molto parlare di se ultimamente, non soltanto per i suoi nuovi singoli, ma anche per la sua vita sentimentale ed i suoi nuovi flirt.

Anna Tatangelo, l’addio con Gigi D’Alessio e la nuova storia

Sono ormai passati diversi mesi da quando la cantante e showgirl Anna Tatangelo si è separata definitivamente dal suo storico compagno, Gigi D’Alessio. I due cantanti sono stati estremamente uniti nel corso della loro vita, rappresentando una vero e proprio ideale di coppia dello spettacolo agli occhi del pubblico e dei fan.

Nonostante i due si siano conosciuti davvero giovanissimi ed abbiano anche avuto un figlio di nome Andrea, Gigi D’Alessio ed Anna Tatangelo hanno però decisone di lasciarsi definitivamente alcuni mesi fa.

La notizia ha sconvolto i fan ed il pubblico televisivo ma, come fu dichiarato dalla stessa cantante al tempo, la decisione è stata definitiva. Ed infatti Anna Tatangelo non ha mai smesso di guardare avanti, sia dal punto di vista artistico e musicale, sia dal punto di vista sentimentale.

E’ infatti risaputo che la Tatangelo stia frequentando già da qualche tempo il cantante napoletano Livio Cori. I due si sono conosciuti solo da pochi mesi ma di certo non hanno avuto paura di mostrarsi in pubblico fin dal primo momento.

Anna Tatangelo e Livio Cori si sono infatti mostrati subito molto affiatati ed innamorati agli occhi del pubblico e dei fans, emanando gioia e felicità in tutti i post condivisi sui rispettivi canali social.

Anna Tatangelo e Livio Cori, il gesto della cantante sui social

Ed è proprio tramite i canali social dei due cantanti che i numerosissimi followers della neoformata coppia hanno avuto modo di sapere qualcosa in più sulla vita privata dei due artisti. Infatti dalle foto pubblicate sui social da Anna Tatangelo e Livio Cori i fans della coppia hanno già scoperto che i due convivono e che sembrano essere davvero molto felici insieme.

La Tatangelo si mostra infatti sempre molto piena di energia e di vitalità mentre Livio Cori sembra sicuramente molto innamorato della sua nuova fiamma, coprendola di attenzioni e di affetto.

E proprio in un video pubblicato sui social vediamo che, mentre la Tatangelo è impegnata con la sua parrucchiera, Livio Cori la bacia in diretta. Quello che però non è passato inosservato ai fan è stata la reazione della Tatangelo, che ha allontanato il cantante e non ha ricambiato le attenzioni. Non rimane che aspettare per vedere come evolverà la situazione tra i due.