Grande Fratello Vip 6, la regia manda in onda un confessionale inedito che riguarda Jessica Selassiè. Che cosa è accaduto? Errore imperdonabile.

Jessica Selassiè di nuovo al centro dell’attenzione. Nelle scorse ore la regia del Grande Fratello Vip inavvertitamente ha mandato in onda un confessionale che ha mostrato una richiesta particolare fatta dalla principessa, che si è sentita male.

Grande Fratello Vip, la gaffe della regia

Il Grande Fratello Vip 6 non smette di sorprendere. La nuova edizione del reality più famoso d’Italia continua a riservare sorprese inattese. I concorrenti di quest’anno stanno attirando particolarmente l’attenzione per le loro storie personali e i loro drammi.

Il pubblico attende con ansia i due appuntamenti settimanali per capire come si sono evolute le vicende nella famosa casa di Cinecittà. I vipponi del Grande Fratello, chi più chi meno, stanno mostrando un nuovo aspetto della loro personalità, quello più intimo e privato che mai era venuto fuori.

A sorprendere sono in particolare le tre sorelle Selassiè, soprannominate le princess. Nelle scorse ore, una di loro, la maggiore, Jessica, è stata protagonista di un episodio che ha lasciato tutti senza parole. Vediamo nel dettaglio che cosa è accaduto.

Jessica si sente male, la regia manda in onda tutto

Jessica, Lucrezia e Clarissa soprannominate le princess, sono le tre bellezze etiopi che con il loro carattere peperino stanno infiammando la sesta edizione del Grande Fratello Vip. Sempre al centro dell’attenzione per la loro lingua tagliente e il loro comportamento un po’ fuori dagli schemi, le giovanissime influencer non smettono di sorprendere.

Ad attirare l’attenzione su di sé nelle ultime ore è però Jessica, la maggiore delle tre sorelle che è stata a suo discapito protagonista di un episodio che ha lasciato i fan a bocca aperta. A causa di un errore della regia, è stato mandato in onda un confessionale nel quale la principessa ha fatto una richiesta particolare.

Mentre le telecamere erano puntate su Francesca Cipriani e Manila che in postazione trucco erano davanti allo specchio a prepararsi, improvvisamente l’attenzione si è spostata su Jessica che in pigiama, coperta solo dalla sua vestaglia, ha fatto una richiesta alla produzione. Di che cosa si tratta?

La principessa etiope ha chiesto la consegna di specifici farmaci per poter andare in bagno. La regia dunque inavvertitamente ha spifferato ai quattro venti che la giovane Selassiè soffre di costipazione. Che gaffe! Generalmente confessionali di questo tipo sono segreti e non vengono mandati in onda.

La regia però, per errore, ha trasmesso il confessionale con la curiosa supplica di Jessica che da giorni si sente poco bene. Che cosa succederà adesso? Se ne parlerà nella prossima puntata? Non ci resta che aspettare.