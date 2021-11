By

Gerry Scotti in terapia intensiva: il drammatico retroscena che è venuto fuori solo ora. Ecco che cosa gli è successo. Scopriamolo insieme.

Gerry Scotti a cuore aperto. Il conduttore più amato della televisione italiana ha raccontato di essere finito in terapia intensiva e di aver rischiato la vita. Che cosa gli è successo? Ve lo raccontiamo noi.

Il dramma di Gerry Scotti, il conduttore più amato della televisione italiana

Gerry Scotti è senza dubbio uno dei conduttori più amati del piccolo schermo. Da tanti anni in televisione ha sempre condotto programmi di grande successo: dalla Corrida a Chi vuole essere milionario a Caduta Libera, il gigante buono della televisione, così come è stato soprannominato dai suoi fan, non smette di stupire.

Attualmente è giurato di Tu sì que vales insieme a Teo Mammuccari, Rudy Zerbi e a Maria De Filippi. Grazie alla sua dolcezza, la sua gentilezza ma anche la sua bontà d’animo, è entrato nel cuore di telespettatori e da lì non è più uscito.

Sapete che il famoso conduttore è stato in terapia intensiva e ha rischiato di perdere la vita? Spunta un retroscena inaspettato che è stato raccontato dallo stesso Gerry Scotti. Vediamo che cosa ha affermato.

Gerry Scotti in terapia intensiva, il retroscena drammatico

Gerry Scotti a cuore aperto. Il famoso conduttore in occasione del premio “Lombardia è ricerca” che si è tenuto a Milano, si è lasciato andare a delle dichiarazioni che hanno lasciato tutti a bocca aperta. Il conduttore di Caduta Libera ha raccontato di essere stato ricoverato in terapia intensiva.

Come ci è finito? A causa del covid-19. Come ha dichiarato lui stesso, il 26 ottobre dello scorso anno, ha contratto il virus e lo ha confessato ai suoi follower attraverso un post pubblicato sui suoi profili social.

A causa proprio di questa subdola malattia, l’amatissimo presentatore è stato ricoverato in terapia intensiva per 10 giorni ma grazie al suo fisico forte che ha risposto bene alle terapie, alla competenza e alla professionalità dei medici che si sono occupati di lui, Gerry è riuscito a guarire e a riprendere in mano la sua vita.

Il racconto è stato commovente ed emozionante. Gerry ha parlato di questo dramma con le lacrime agli occhi commuovendosi ed emozionando tutti. Il covid e la terapia intensiva oggi sono per lui fortunatamente solo un brutto ricordo.

LEGGI ANCHE—> Gerry Scotti, il figlio Edoardo è tale e quale lui: la somiglianza è impressionante

Scotti è ritornato in ottima forma e ora si dedica pienamente al suo lavoro di conduttore e di nonno. Da qualche mese accudisce la piccola Virginia, figlia di suo figlio Edoardo. Nonno e nipote si adorano la follia.