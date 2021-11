Anna Tatangelo: guardate la sorella Silvia | Più grande e più bella di Lei

Anna Tatangelo, è una delle cantanti italiani più amate di sempre non solo per la sua voce ma anche per la sua bellezza. Non tutti sanno che la bellissima cantante ha una sorella maggiore altrettanto bella, scopriamolo insieme.

Anna Tatangelo e la sorella Silvia

La bellissima cantante di Sora, Anna Tatangelo è sicuramente una delle cantanti con un grande successo nel mondo della musica. La cantante infatti ha ottenuto un grande successo proprio quando a soli 17 anni ha vinto Sanremo. La sua vita all’epoca cambio radicalmente soprattutto dopo aver conosciuto quello che è stato per ben 15 anni il suo compagno. La bella Tatangelo però non è figlia unica ad accompagnare sempre la cantante nel mondo dello spettacolo e a sostenerla continuamente è stata la sorella Silvia Tatangelo. La sorella della cantante, a differenza di Anna, non ama particolarmente stare sotto i riflettori. Quello che si sa di questa ragazza è solamente completamente diversa dalla sorella, non solo da un punto di vista fisico ma anche caratteriale. Le due però sono unite da una grande passione in comune che è la musica. Secondo quanto percepito dai social anche Silvia ha un amore smisurato per la musica e a quanto pare ha anche una voce stupenda come la sorella. Ma l’amore che le accumuna non è solo per la musica ma anche per il nipotino Andrea, figlio dell’ex compagno di Anna, Gigi D’Alessio.

Inoltre le due sorelle da un punto di visa fisico sono completamente diverse, Silvia infatti è bionda con occhi azzurri mentre la Tatangelo è bruna con tipici tratti mediterranei. Anche se Silvia non è molto amante dell’ambiente dello spettacolo, nemmeno sui social ama particolarmente essere visibile, a differenza della sorella infatti vanta soltanto 5mila followers.

La cantante e la storia finita con Gigi d’Alessio

Ormai è assodato che la storia tra Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio si è concluso dopo ben 15 anni. La loro relazione iniziò infatti proprio quando la cantante era appena maggiorenne, suscitando anche un grande scandalo proprio per la loro differenza d’età. I 20 anni di differenza però non hanno fermato i due ad avere una relazione e portarla poco dopo allo scoperto. I due infatti in questi ultimi 15 anni si sono amati molto tanto che dalla loro relazione è nato anche Andrea. Oggi però le cose sembrano totalmente cambiate. I due infatti hanno messo un punto alla loro relazione nonostante il pubblico non li volesse vedere per niente separati. Purtroppo qualcosa è andato storto e pare che i due abbiano deciso di chiudere la loro relazione, ma cercando sempre di rimanere in rapporti civili proprio per il bene del figlio Andrea.