Sonia Bruganelli, quanto guadagna ogni puntata del Gf Vip? Cifra record

Lo stipendio da opinionista del Grande Fratello Vip che prende la moglie di Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli, ha generato diverse polemiche.

Una delle colonne portanti della nuova edizione del Grande Fratello Vip è sicuramente Sonia Bruganelli. La moglie di Paolo Bonolis, infatti, è stata più volte protagonista di diverbi, anche accesi, con Adriana Volpe. Delle liti così furibonde che neanche lo stesso Alfonso Signorini, in molto casi, è riuscito a placare. Sono in tanti, inoltre, a chiedersi quanto sia però il cachet della donna per ogni puntata in cui è presente.

Sonia Bruganelli ha confessato in più occasioni di guadagnare “poco”

La curiosità nel pubblico è nata per un divertente aneddoto raccontato proprio da Sonia Bruganelli nel corso della trasmissione. Dopo la pausa pubblicitaria, infatti, Bonolis gli avrebbe proposto, scherzosamente, di chiedere un aumento. La cosa divertente sta nel fatto che è proprio quest’ultima ad occuparsi del casting dei programmi del marito per non citare il fatto che nella vita lei è una manager.

Ovviamente fare una stima precisa su quanto percepisce la Bruganelli è davvero difficile ma possiamo provare a confrontarlo con quello di altri protagonisti del mondo dello spettacolo. Suo marito, ad esempio, per ogni puntata di Avanti un Altro può arrivare a guadagnare sino a 40mila euro. Ovviamente però Bonolis è un caso più unico che raro essendo uno fra i conduttori più pagati di tutta la rete Mediaset.

Il patrimonio dei due arriverebbe a quasi 10 milioni di euro

Fra l’altro secondo alcune indiscrezioni i due, insieme, raggiungerebbero un patrimonio pari a quasi 10 milioni di euro. Anche in questo caso, inoltre, si tratta di una stima approssimativa dato che non sono state rilasciate delle informazioni in merito.

Se la donna, quindi, ha, in più occasioni, dichiarato di prendere poco possiamo immaginare come il suo cachet possa essere addirittura un quarto, stabilizzandosi sui 10mila euro. Queste però sono soltanto ipotesi e per tanto vanno prese con le pinze. In ogni caso il conduttore del Grande Fratello, Alfonso Signorini, ha detto in più occasioni come la presenza di Sonia sia importante per la trasmissione. Chissà, quindi, che proprio grazie a lui la Bruganelli non riesca ad ottenere un aumento da Piersilvio Berlusconi.