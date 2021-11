Amici 21, la Celentano sbotta | Annichilito davanti a tutti

Nella scuola di Amici di Maria De Filippi, di certo non mancano i rimproveri da parte dei maestri nei confronti degli allievi. E’ proprio quello che è accaduto poche ore fa, Alessandra Celentano ha perso le staffe per il comportamento di un ballerino: ecco cosa è successo.

Senza dubbio Alessandra Celentano non ha bisogno di presentazioni, la conosciamo per la sua partecipazione come maestra di danza e coreografa nel programma Amici di Maria de Filippi. Molto spesso riceve critiche per essere molto severa, infatti, i suoi toni molto duri sono sempre oggetto di discussione anche nella trasmissione: scopriamo cosa è accaduto proprio poco fa.

Alessandra Celentano, la maestra più severa di Amici

Classe 1966, nata il 17 novembre a Milano ed è nipote del celebre cantautore italiano Adriano Celentano. Da giovanissima Inizia a studiare danza classica e diventa una delle ballerine italiane più importanti.

La sua carriera spicca il volo nel 2003 quando diventa una docente di danza nel programma di Amici di Maria De Filippi. Lei è considerata una maestra molto severa, infatti, è davvero esigente e non perde mai l’occasione per bacchettare i suoi allievi che devono essere perfetti sia nella tecnica e sia fisicamente.

Molto spesso, si scontra anche con gli altri insegnanti, sempre per i suoi modi di fare molto duri nei confronti dei concorrenti del talent. Ma i telespettatori più accaniti sanno bene che lei è anche una persona molto sensibile che si emoziona facilmente e vuole solo il meglio per i suoi ballerini.

Però, quando il comportamento degli studenti non è di suo gradimento, Alessandra perde completamente le staffe ed è proprio ciò che è accaduto nelle scorse ore, infatti, ha rimproverato fortemente Guido e Mattia, in particolare quest’ultimo.

Alessandra Celentano è furiosa

Alessandra Celentano ha espresso tutta la sua delusione verso i due ballerini che alla fine della puntata si sono lamentati per i numerosi scontri che ci sono tra insegnanti, sostenendo che sarebbero davvero controproducenti per gli allievi. Inoltre, Mattia crede che ci sarebbero dei meccanismi da seguire all’interno del programma.

Delle dichiarazioni che hanno scatenato l’ira della maestra Celentano, la quale ha sottolineato che “Amici di Maria De Filippi”, è una trasmissione che va in onda da più di vent’anni e non è il caso di mettere in discussione la sua veridicità.

Alessandra, infatti, ha sbottato contro il ballerino dicendo:

“Tu hai detto: qui è televisione, ci sono questi meccanismi. Ma allora mi chiedo: cosa venite a fare qui se pensate che sia tutto finto? Ma statevene a casa vostra”.

La prof ha inoltre sottolineato che le parole di Mattia sono una mancanza di rispetto, perché dire che ci sono dei meccanismi per poi godere dell’amore dei telespettatori non è corretto, soprattutto per chi lavora all’interno del programma.