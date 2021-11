La 53 enne Stefania Orlando vive in una casa che domina i tetti di Roma. Vediamo com’è e in che zona della Capitale si trova.

La conduttrice Stefania Orlando iniziò la sua carriera nel lontano 1993 sulle reti Mediaset.

Stefania Orlando e la sua carriera

La conduttrice Stefania Orlando è tornata sotto i riflettori dopo aver partecipato al Gf Vip dell’anno scorso. In realtà, la sua carriera è iniziata nel 1993. Nata nel dicembre del 1966, a Roma, ha debuttato nel programma Sì o No in onda su Mediaset. Il vero e proprio successo è arrivato nel 1997 quando Stefania Orlando arrivò alla conduzione de I Fatti Vostri in Rai. La sua conduzione durò ben 6 stagioni. Successivamente, è arrivata la conduzione del programma il lotto alle otto, dal 1998 al 2005.

Anche la vita privata di Stefania Orlando è stata sotto i riflettori. Il suo primo matrimonio è stato, infatti, con un altro volto noto nella tv. La conduttrice, infatti, ha sposato Andrea Roncato nel 1997. I due, però, arrivarono al divorzio dopo non appena due anni. Ad oggi, Stefania Orlando è sposata dal 2019 con Simone Gianlorenzi, musicista.

Un uomo con cui la conduttrice ha molto in comune. Infatti, la Orlando ha debuttato nella musica nel 2005 grazie ad una cover band, i Sex Machine Band, che si esibisce nei locali.

La casa di Roma

Proprio con Simone Gianlorenzi vive in una casa che domina i tetti di Roma. La casa è situata nei pressi di Piazza San Pietro. Da uno dei balconi, infatti, si può scorgere il cupolone della Basilica. La coppia ha scelto di vivere in condominio per avere dei vicini di casa. Una sorta di rete di protezione. La Orlando a differenza di altri Vip ha preferito una casa non isolata.

L’appartamento è grande e si presenta suddiviso in stanze e non open space. Per quanto riguarda gli arredi sono minimalisti. Le pareti sono bianche mentre i pavimenti sono in parquet beige. In particolare, il soggiorno è caratterizzato da grandi sedute bianche e da un tavolino ricolmo di libri. A dargli carattere anche diverse piante.

Ai pezzi moderni si aggiungono anche pezzi più antichi e stampe particolari. La camera padronale ha un grande letto matrimoniale con annesso un bagno privato con vasca idromassaggio. Non manca la cabina armadio dove Stefania custodisce tutta la sua collezione di scarpe.