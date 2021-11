Luciana Littizzetto: conoscete la storia dei figli? Preparatevi a piangere

By

Luciana Littizzetto è una famosa attrice e conduttrice, amatissima dal pubblico italiano. La spalla di Fabio Fazio è stata legata sentimentalmente a Davide Graziano per tanti anni.

I due hanno insieme due splendidi bambini, oggi ragazzi, con una storia commovente e triste alle spalle. La conoscete? Rimarrete senza parole.

Sapete che Luciana Littizzetto ha due splendidi figli? La loro storia è emozionante e vi farà scappare qualche lacrima. Ve la raccontiamo nei dettagli.

I figli di Luciana Littizzetto

Luciana Littizzetto è una famosa attrice e conduttrice, da tanti anni spalla di Fabio Fazio nella trasmissione Rai Che tempo che fa. La Lucianina nazionale, come è stata soprannominata carinamente dall’amico condutture ma anche dai suoi fan, ha avuto una vita sentimentale molto complicata.

Per tanti anni è stata legata sentimentalmente a Davide Graziano, ex batterista degli Africa Unite. I due, dopo vent’anni d’amore si sono separati in circostanze ancora da chiarire, nel 2018. L’ex coppia ha messo su famiglia accogliendo nelle loro vite due splendidi figli, Vanessa e Jordan. Conoscete la loro storia?

In un’intervista rilasciata a Vanity Fair, Luciana Littizzetto ha raccontato i retroscena commoventi ed emozionanti della sua famiglia. Ecco che cosa ha confessato la famosa conduttrice.

Vanessa e Jordan, la storia commovente dei figli della Littizzetto

Luciana Littizzetto è stata legata sentimentalmente a Davide Graziano per tanti anni. In un’intervista rilasciata a Vanity Fair, la famosa conduttrice nonché braccio destro di Fabio Fazio da tempo immemore, si è lasciata andare ad un racconto molto toccante che riguarda la sua vita privata e in particolare i suoi splendidi figli.

La Littizzetto ha raccontato che lei e il suo ex compagno non riuscendo ad avere figli hanno adottato due bambini, Jordan e Vanessa che al tempo avevano rispettivamente 9 e 11 anni. La storia di questi due ragazzini ha lasciato tutti a bocca aperta. Jordan e Vanessa hanno infatti avuto un’infanzia difficile fatta di violenza e povertà. Grazie a Luciana e a Davide hanno cambiato però per sempre le loro esistenze.

Lucianina ha raccontato come, all’inizio, approcciare con i figli affidatari è stato per lei davvero complicato. I ragazzi hanno faticato a chiamarla mamma e per molto tempo hanno mantenuto sempre le distanze da lei.

Con il passare degli anni, però la situazione è migliorata e oggi Jordan e Vanessa non potrebbero essere più contenti di avere una mamma favolosa come la Lucianina nazionale. A convincerla a compiere il passo dell’adozione è stata Maria De Filippi che con Costanzo hanno accolto nella loro vita Gabriele.

Che cosa fanno oggi i figli di Luciana Littizzetto? Vanessa è una giovane laureata e vive a Torino, sogna di sposarsi e di mettere su famiglia. Jordan lavora nel mondo della televisione come assistente alla regia per La7 e Tv2000. I suoi figli del cuore, come Luciana Littizzetto li ha sempre definiti, sono meravigliosi.