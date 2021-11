Luciana Littizzetto, l’incredibile lavoro prima della fama: non ci credereste mai!

Sapete che lavoro faceva Luciana Littizzetto prima di diventare famosa? Non lo immaginereste mai. Rimarrete a bocca aperta. Tutti i dettagli.

Sapete che titolo di studio ha conseguito la famosa Luciana Littizzetto? Rimarrete di stucco. Ecco che lavoro faceva prima di diventare famosa.

Che lavoro faceva Luciana Littizzetto prima di diventare famosa

Luciana Littizzetto è una straordinaria attrice e comica ma anche conduttrice. Da tanti anni affianca Fabio Fazio alla guida del famoso programma Rai Che tempo che fa. La sua vita privata è stata molto turbolenta.

Luciana ha avuto una relazione molto lunga con Davide Graziano, ex batterista degli Africa Unite. I due si sono separati però nel 2020, si mormora, a causa dei presunti tradimenti di lui.

La coppia non si è mai sposata ma ha adottato insieme due bambini in difficoltà, Vanessa e Jordan che oggi hanno 22 e 25 anni. Lo sapete però che prima di diventare il personaggio televisivo famoso che è oggi, Luciana Littizzetto faceva tutt’altro? Ecco che mestiere svolgeva.

Luciana Littizzetto prima della fama

Prima di diventare la famosa attrice e conduttrice che è oggi, Luciana Littizzetto conduceva una vita completamente diversa. La famosa spalla di Fabio Fazio, aveva infatti sogni e aspettative diverse.

La Lucianina nazionale, come è soprannominata carinamente da tutti, followers inclusi, prima di diventare famosa era un’insegnante di musica! Ebbene sì, avete letto bene. Luciana Littizzetto ha infatti dedicato buona parte della sua vita agli studi. Prima di entrare nel mondo dello spettacolo ha insegnato musica alle scuole medie per ben 9 anni.

La Littizzetto si è diplomata in pianoforte presso il conservatorio di Torino, Giuseppe Verdi nel 1984 e grazie a questo titolo ha potuto insegnare in una scuola media statale, la Carlo Levi del quartiere Vallette.

Luciana ha deciso di proseguire anche gli studi universitari e si è iscritta infatti alla facoltà di lettere all’Università di Torino conseguendo nel 1990 la laurea con una tesi in storia del melodramma intitolata La luna nel Romanticismo.

Grazie a una famosa agenzia di Milano che ha visto in lei un grande potenziale, Luciana Littizzetto ha abbandonato la scuola e l’insegnamento per dedicarsi alla recitazione e alla conduzione.

LEGGI ANCHE—> Luciana Littizzetto, come sono oggi i figli Vanessa e Jordan: BELLISSIMI

La conduttrice ha sempre sostenuto l’importanza della cultura e ha affermato che insegnare a scuola ha forgiato il suo carattere e la sua personalità. L’insegnamento l’ha aiutata anche ad interpretare alcuni ruoli in fiction di successo come Fuoriclasse in cui per l’appunto, la Littizzetto ha interpretato Isabella Passamaglia, una docente di lettere del liceo scientifico Caravaggio.