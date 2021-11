Checco Zalone, sapete in cosa è laureato? Altro che comico!

By

Checco Zalone è uno dei personaggi televisivi più amati del piccolo e grande schermo. Ma lo sapevate che prima di diventare un comico molto importante si è laureato? scopriamo di più.

checco-zalone-lettoquotidianoNon tutti sanno che per interpretare personaggi poco acculturati e irriverenti c’è bisogno di una mente brillante ed intelligente, infatti, il noto attore ha studiato davvero tanto. In passato ha intrapreso un percorso di studio molto importante: scopriamo in che cosa è laureato.

Checco Zalone, una carriera incredibile

Luca Pasquale Medici, conosciuto come Checco Zalone, è nato a Bari il 3 giugno 1977 ma è cresciuto a Capurso. Il suo nome d’arte deriva da “che cozzalone”, un’espressione dialettale che indica una persona di bassa estrazione sociale. Ma non tutti sanno che lui è un vero genio, infatti, è diventato uno degli attori più amati di sempre.

Il suo sogno sin da giovanissimo era di approdare nel mondo dello spettacolo. Nel 2004 ha esordito come conduttore di un concorso di bellezza in Puglia ed in seguito ha lavorato su Telenorba.

Da quel momento la fama è aumentata giorno per giorno. Il pubblico rimane sorpreso e divertito, soprattutto dalla sua indimenticabile canzone ‘Siamo una squadra fortissimi’, dedicata alla Nazionale che quell’anno ha vinto il Mondiale.

Solamente qualche anno dopo, il comico sbarca sul grande schermo, ottenendo un successo davvero grandioso ed inaspettato. Tra le sue pellicole più importanti ricordiamo: Che bella giornata, Sole a catinelle, Quo vado?, Tolo Tolo e Cado dalle Nubi. Ma per ottenere tutto questo successo chissà cosa avrà studiato, scopriamolo insieme.

In cosa è laureato?

La comicità di Checco Zalone tocca sempre temi importanti con ironia, aprendo al pubblico delle riflessioni profonde. Saper far ridere e trattare un argomento delicato non è da tutti, infatti, lui riesce sempre a capire ed interpretare la realtà e le persone, coglierne vizi e virtù, trasformando il tutto in dei momenti di leggerezza e divertimento.

Secondo quanto hanno rivelato alcuni studi, le persone così sarcastiche sono dotate di grande intelligenza. C’è da dire che Checco Zalone ha studiato davvero tanto e si è anche laureato in una facoltà veramente difficile.

LEGGI ANCHE –> “Ha un patrimonio enorme” Checco Zalone, svelato il suo tesoretto e chi lo gestisce

LEGGI ANCHE –> Mariangela Eboli, chi è la moglie di Checco Zalone: vita privata e figlie Gaia e Greta

Un percorso di studio molto impegnativo, infatti, dopo aver conseguito il diploma presso il liceo scientifico, si è iscritto all’Università, laureandosi in giurisprudenza. Il comico ha una mente brillante ma sicuramente gli studi che ha conseguito gli hanno dato le giuste basi per costruire giorno per giorno una carriera formidabile.