Luciana Littizzetto: avete visto il suo compagno? È (bellissimo) e famosissimo

Luciana Littizzetto, una delle comiche più apprezzate e conosciute nel mondo del panorama dello spettacolo italiano. Lei è sempre stata molto riservata sulla sua vita privata, ma è il momento di conoscere il suo famosissimo compagno: scopriamo di più.

Simpatica, diretta e a volte anche politicamente scorretta, stiamo proprio parlando di Luciana Littizzetto che ha conquistato milioni di persone con la sua ironia, ma a quanto pare ha fatto innamorare anche un uomo molto famoso: ecco di chi si tratta.

Luciana Littizzetto, vita privata

La Littizzetto non ha bisogno di presentazioni, da anni ormai è conosciuta per essere la spalla fedele di Fabio Fazio a Che tempo che fa. Impossibile non amarla, le sue battute a volte “politicamente scorrette” fanno divertire ogni volta milioni di persone.

Senza dubbio i suoi fan sono sempre molto curiosi sulla sua vita privata, ma lei non ne ha mai parlato pubblicamente, perché desidera proteggere la sua privacy a tutti i costi. Ma sappiamo che più di vent’anni è stata legata al noto musicista Davide Graziano precisamente dal 1997 al 2018.

L’uomo era un batterista degli Africa Unite e sul loro matrimonio non abbiamo molte informazioni, ma la comica più volte ha parlato dei bambini che hanno adottato insieme: Vanessa e Jordan. Durante un’intervista, Luciana ha raccontato: “I ragazzi in affido si fidano poco, hanno le spine, si rischia di farsi male entrambi. Poi, col tempo, non sai quanto ce ne vorrà, le incomprensioni si superano”

Da qualche mese, però, il gossip è impazzito perché a quanto pare la bella torinese ha ritrovato la serenità con un altro uomo. Siete curiosi di scoprirlo? E’ famosissimo e anche molto affascinante: ecco di chi stiamo parlando.

Chi è il compagno della nota comica

Dopo circa vent’anni di matrimonio, con Davide Graziano, Luciana Littizzetto si sarebbe innamorata di un altro uomo. Stiamo parlando di Andrea Zalone, anche lui torinese doc. Lui lavora nel mondo dello spettacolo proprio come lei ed è un autore televisivo, attore e doppiatore, infatti, si sarebbero conosciuti proprio dietro le quinte di qualche trasmissione.

Secondo i rumor sono fidanzati da più di un anno, dato che sono emerse le prime indiscrezioni proprio a luglio 2020. Addirittura in un post pubblicato dalla comica sui social, c’è il tag dell’uomo. Ma ancora non hanno annunciato ufficialmente il loro amore. Sicuramente vogliono proteggere entrambi la loro privacy, soprattutto per tutelare Vanessa e Jordan, i figli della mitica Luciana Littizzetto.