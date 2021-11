Diletta Leotta ha un fratello che ha stregato diverse donne per la sua bellezza. Si chiama Mirko Manola, vediamo com’è e perché ha un cognome diverso dalla sorella.

Oltre a Mirko Manola, Diletta Leotta ha anche una sorella con il cognome diverso.

Perché Diletta Leotta ha il cognome diverso da suo fratello

La presentatrice tv più amata dal pubblico maschile di tutta Italia, ha un fratello maggiore che si chiama Mirko Manola. Oltre ad essere di una bellezza disarmante, l’uomo ha un cognome diverso da quello della sorella. Il motivo di questa cosa è semplice. La madre, Ofelia Castorina ha avuto due matrimoni. Durante l’unione con un dottore, Ofelia ha dato alla luce Mirko ed Ambra.

Alla fine della relazione con il dottore Manola, di cui non si sa nulla, la Castorina ha sposato Rori Leotta, padre di Diletta, con cui è ancora insieme. Quando Diletta è nata, Mirko aveva già 14 anni. Nonostante i padri genetici diversi, Diletta e i suoi fratelli vanno molto d’accordo e vivono la loro come una famiglia allargata. Ad esempio, viaggiano insieme e mantengono vive molte tradizioni legate alle famiglie del Sud.

Chi è Mirko Manola

Mirko è noto anche per la sua professione di chirurgo plastico. Egli è finito spesso sui giornali di gossip per via dei ritocchini della sorella. Nato a Catania nel 1979, l’uomo si è laureato in Medicina e Chirurgia nel 2005 a Catania, come il padre. Successivamente, ha scelto la specializzazione in Medicina Estetica e, nel 2008 ha aperto il suo studio a Catania. Da allora, ne ha aperti altri due: uno a Roma e uno a Milano.

Al momento, Mirko vive a Milano e ha un profilo Instagram abbastanza attivo. Nonostante questo, lascia la sua vita privata abbastanza nell’ombra. Al momento, si sa che è fidanzato con Irene Simeoni ma su di loro si sa poco. Fatto sta che, sicuramente, l’uomo è molto affascinante e ha stregato diverse donne, pazienti e non.

LEGGI ANCHE -> Diletta Leotta confessa: “il mio sogno proibito, sarebbe bello se lo riuscissi a fare con un uomo”

A proposito del suo lavoro e delle polemiche sui ritocchini di Diletta Leotta, Mirko Manola ha sempre smentito di aver operato eccessivamente la sorella. In un’intervista apparsa su Io Donna, egli ha dichiarato che la sorella non è una bellezza costruita. Manola ha confessato che Diletta aveva problemi di respirazione. Perciò, durante l’intervento di rinoplastica approfittarono per rimuovere anche un’antiestetica gobbetta.