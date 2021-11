Diletta Leotta sembra aver già dimenticato Can Yaman e si starebbe consolando con un modello.

Diletta Leotta ha ormai confermato la rottura con l’amatissimo attore turco Can Yaman ma i rumors la vogliono già impegnata in un altro flirt. Vediamo di chi si tratta.

Diletta Leotta e il suo buon gusto in fatto di uomini

Amatissima dal pubblico maschile, Diletta Leotta da quando è sotto i riflettori non smette di far parlare di se. Vuoi per il suo prorompente aspetto ma anche per i flirt di cui si rende protagonista. Negli ultimi mesi, infatti, è finita sulla stampa scandalistica per aver intrapreso una relazione con Can Yaman, l’attore turco molto amato dalle italiane.

Qualche giorno fa, però, è arrivata l’ufficializzazione della fine della relazione da parte della prorompente conduttrice. Infatti, lei stessa ha spiegato ai microfoni di Verissimo, di essere ancora, in parte innamorata, poiché c’era stato un sentimento forte, che non si può spegnere dalla sera alla mattina.

La stessa Leotta ha affermato di aver avuto una relazione molto bella, con qualche sbavatura tipica delle coppie. Al momento, la conduttrice ha dichiarato di non star passando un momento molto facile della sua vita e non sa se la fiamma per Yaman potrebbe riaccendersi. I motivi della rottura potrebbero rintracciarsi nel fatto di aver corso troppo. Basti pensare che, Diletta Leotta aveva già ricevuto una proposta di matrimonio dall’attore.

Il modello di Armani le ha rubato il cuore?

Benché abbia più volte dichiarato di essere single, Dagospia ha ipotizzato che la Leotta si stia già consolando dalla rottura con Can Yaman. Il nuovo flirt, stando a questi rumors, sarebbe Fabio Mancini, bellissimo modello italiano.

La carriera di Mancini è piena di lustri. L’uomo, infatti, ha 34 anni e tante passarelle calcate, tra cui quella di Armani per diversi anni consecutivi. Egli è stato anche il volto di 9 campagne pubblicitarie di seguito per lo stilista.

Nato in Germania, nei suoi geni porta l’Italia del Sud (il padre è originario di Castellaneta, Puglia) e dell’India (la madre è italo indiana). Un mix portentoso che ha reso celebre il modello in Italia e all’estero. Insomma, se la relazione tra Diletta Leotta e Fabio Mancini è reale non c’è che aspettare: se son rose fioriranno.