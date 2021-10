Stefano De Martino e Belen, in che rapporti sono oggi | La sconcertante rivelazione

Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono stati una coppia per diverso tempo. Dopo un matrimonio e un figlio, i due si sono detti addio. In che rapporto sono oggi? Ecco la verità. Tutti i dettagli.

In che rapporto sono oggi Stefano De Martino e Belen Rodriguez? Ecco la sconcertante rivelazione.

I rapporti oggi tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez

Stefano De Martino e Belen Rodriguez si sono incontrati per la prima volta ad Amici nel 2012 quando entrambi lavoravano come ballerini. Stefano era ancora fidanzato con Emma Marrone mentre Belen era sentimentalmente legata a Fabrizio Corona.

Galeotta fu l’Accademia. Tra i due scoppiò la passione e poco tempo dopo uscirono allo scoperto.

Il 20 settembre 2013 i due sono convolati a nozze pochi mesi prima della nascita del figlio, il piccolo Santiago, che arriverà l’aprile successivo. Nel 2015 hanno annunciato la loro separazione. Nel 2019 hanno deciso di riprovarci ma le cose non hanno funzionato.

Le loro strade si sono divise definitivamente…o quasi. Oggi i due conducono vite completamente diverse. Stefano è stato paparazzato in compagnia di una donna napoletana lontana dal mondo dello spettacolo con la quale starebbe vivendo serenamente una relazione mentre Belen è sentimentalmente impegnata con Antonino Spinalbese da cui ha avuto anche una bimba, la piccola Luna Marì.

La verità sull’ex coppia

In che rapporti sono oggi Belen Rodriguez e Stefano De Martino? Questa è la domanda che si fanno spesso i followers dell’ex coppia. Stefano e Belen hanno avuto insieme un figlio, il piccolo Santiago e proprio per il suo bene, i due continuano a vedersi e a sentirsi.

In più occasioni, la showgirl argentina ha dichiarato che con Stefano è rimasto il bene e soprattutto un grande rispetto. La stessa cosa ha affermato anche il ballerino. I due sembrano essere dunque in rapporti cordiali per il bene del piccolo Santiago.

Più volte il conduttore e la showgirl sono stati paparazzati anche insieme a condividere momenti gioiosi con il bambino. I due dunque mantengono un rapporto sereno nonostante la separazione.

La bellissima showgirl argentina ha dichiarato in un’intervista rilasciata a Verissimo da Silvia Toffanin che dopo la nascita della piccola Luna Marì, Stefano è stato molto gentile con lei mandandole un messaggio di congratulazioni per il lieto evento. Proprio come il ballerino, anche gli altri ex di Belen hanno avuto un pensiero carino per lei e per la nuova arrivata.