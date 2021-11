Gf Vip 6, Alex sconvolge tutti dentro la casa: “Ho scoperto che sei la donna della mia vita”

Come tutti sappiamo, al GF Vip, nascono amori e anche amicizie. In questa edizione stiamo assistendo al bellissimo rapporto tra Soleil Sorge e Alex Belli che sono sempre più vicini: scopriamo cosa è accaduto.

A quanto pare tra Alex Belli e Soleil Sorge è nato un bellissimo legame, quasi più di un’amicizia. I due non hanno nascosto l’intesa incredibile che c’è tra loro, ma non è passata inosservata una frase che ha scatenato moltissime polemiche: scopriamo cosa è accaduto.

GF Vip, Alex Belli e la fidanzata Delia Duran

Il rapporto di complicità che c’è tra Soleil e Alex Belli sta facendo molto discutere. Ovviamente, la fidanzata dell’attore non ha potuto non commentare ciò che sta accadendo tra i due, infatti, sul suo profilo Instagram ha scritto un lungo messaggio in cui ha rivelato:

“Sei responsabile delle tue azioni e proprio per questo, amore mio, ti dico che sono estremamente delusa e ferita perché quello che stai facendo vedere è una mancanza di rispetto verso la mia persona e verso tutta quella gente che, come me, credeva in te difendendoti anche quando eri indifendibile.”

Nonostante queste parole molto forti, l’attore non vuole cambiare il suo percorso e desidera fare ciò che si sente e abbracciando Soleil ha detto: “Il nostro rapporto in questo momento non cambierà minimamente.”

Probabilmente Delia non sarà affatto contenta del comportamento del suo fidanzato, proprio per questo, in molti aspettano di vederla per un confronto a faccia a faccia con Alex e Soleil Sorge.

La frase che non è passata inosservata

Come abbiamo visto, Alex Belli e Soleil Sorge sono molto presi da questo loro legame e in questi giorni non sono mancate delle parole dolci, infatti, mentre l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne stava cucinando, lui le ha confessato:

“Comincio a pensare che tu, sia la donna della mia vita. Purtroppo c’è Delia”. Una dichiarazione che non è passata affatto inosservata e il web ha scatenato un enorme polemica. In molti si sono schierati dalla parte della fidanzata dell’attore, Delia Duran.

Come abbiamo accennato in precedenza, i telespettatori vorrebbero vederla entrare nella Casa del GF Vip per un confronto con Alex e Soleil. Alfonso Signorini accontenterà nuovamente il pubblico a casa? Non ci resta che aspettare la messa in onda delle prossime puntate.