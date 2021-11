Barbara D’Urso, sciocca i genitori in diretta: “Vostro figlio è morto per un tumore al fegato”

By

Una morte inaspettata quella di Rossano Rubicondi che ha sconvolto tutti, soprattutto i genitori che non sapevano niente della malattia di loro figlio e la notizia che ha lanciato Barbara D’Urso li ha lasciati spiazzati: cosa è accaduto.

Nella puntata di ieri 1 Novembre 2021, Barbara d’Urso ha parlato della morte prematura di Rossano Rubicondi all’età di 49 anni. In collegamento con la trasmissione, i genitori Claudio e Rosa, distrutti dalla perdita di loro figlio.

Barbara D’Urso, la morte di Rossano Rubicondi

Il mondo dello spettacolo è rimasto terribilmente colpito dalla scomparsa di Rossano Rubicondi, una morte inaspettata che ha colto di sorpresa chiunque. L’uomo era un modello ma la sua notorietà è schizzata alle stelle per essere stato il quarto marito di Ivana Trump, dopo il divorzio dall’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

In Italia Rubicondi aveva partecipato a diversi reality show, tra cui L’Isola dei Famosi diretto da Simona Ventura, che è stata la prima ad aver dato il triste annuncio della triste scomparsa dell’amico. In questi giorni sono stati in molti a domandarsi quali siano state le cause della morte.

Proprio nella puntata di ieri di Pomeriggio Cinque, Barbara D’Urso ha svelato la causa della morte dell’ex naufrago, la notizia ha scosso terribilmente i genitori: ecco cosa è successo.

La reale causa della morte di Rossano Rubicondi

Barbara D’Urso ha svelato in diretta la causa della scomparsa di Rossano Rubicondi, con i genitori dell’uomo in collegamento con la trasmissione. Entrambi hanno rivelato di non sapere nulla della malattia di loro figlio:

“Quello che è stato detto a me è che, praticamente, si è rotta una vena nel polmone. Ed è caduto nella vasca e lì ha sbattuto la testa ed è rimasto ore lì. Come l’abbiamo saputo? Ci ha telefonato un signore dall’America dicendo che Rossano non c’era più.”

La mamma Rosa ha aggiunto: “E’ stato un colpo, è stato un quarto alle 10 di venerdì sera, guardavamo Tale e Quale Show. Io non ci credo, non ci credo che è morto.” I genitori di Rossano sono ancora sotto shock, ma Barbara D’Urso è intervenuta dicendo la verità sulla morte di Rossano:

“Credo che lui avesse un tumore al fegato e che aveva questa malattia che non ha detto a nessuno e lo sapeva solo Ivana, gli è stata vicino tantissimo. (…) Da un anno aveva una malattia, evidentemente anche per proteggervi forse Rossano ha voluto evitarvi lo strazio… magari lui pensava di farcela e poi alla fine non ce l’ha fatta…”

LEGGI ANCHE –> Rossano Rubicondi, “Quel cerotto sulla mano che nessuno aveva capito” Il dettaglio pieno di dolore

LEGGI ANCHE –> Barbara D’Urso sconvolge con la sua foto e viene attaccata dagli haters

Queste parole hanno sconvolto tutti, soprattutto i genitori in collegamento che hanno rivelato di non essere a conoscenza di tutto ciò, sapevano solamente che Rossano aveva un aneurisma al polmone. Scoprire di questa notizia in diretta li ha lasciati davvero senza parole, davvero un brutto colpo che nessuno avrebbe mai immaginato.