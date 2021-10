Gf Vip 6, gaffe in diretta di Alfonso Signorini: “Soleil, forza voltati”

Questa non è la prima volta che Alfonso Signorini, già da diversi anni alla conduzione del Grande Fratello, incappa in uno strafalcione.

Nonostante ormai Alfonso Signorini sia da anni una delle colonne portanti del Grande Fratello Vip, risultando una certezza alla conduzione, non mancano i momenti in cui si manifesta qualche gaffe. Degli errori di distrazioni o, come nell’ultimo caso, in cui non è stato aiutato dalla regia. La clip del suo strafalcione, quindi, è subito diventata virale e ricaricata su Tik Tok.

Come si vede dal video Signorini ha provato a mettere una pezza alla propria gaffe

Come possiamo vedere qui, infatti, Signorini avrebbe chiesto a Soleil Sorge di girarsi ma la ragazza era già posta difronte l’ospite. Nel video, inoltre, traspare tutto l’imbarazzo del conduttore che avrebbe accennato un “Ah ecco” alla vista della Sorge che si era già voltata. Come detto però, questa non è la prima volta che il conduttore commette qualche errore ed anche per questo motivo sono parecchi gli spettatori a bacchettarlo sui social.

Negli scorsi episodi del programma, infatti, dopo il primo bacio fra la bella principessa Lucrezia e Manuel Bortuzzo, Alfonso Signorini, ha ricordato le prime volte della altre coppie divenute famose nel programma. Fra gli esempi citati troviamo Rosalinda ed Andrea, Paolo e Cinzia ed infine il nome che ha sconvolto il web: Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli. Non avete letto male, infatti, l’uomo ha sbagliato il nome della compagna di Pierpaolo, ossia Giulia.

Già lo scorso settembre il presentatore fu preso di mira per qualche errore

Soprattutto su Twitter, dunque, i commenti ironici sul presentatore del Grande Fratello si sono sprecati. Molti hanno notato anche con fatica come non ricordasse i primi baci di molte coppie, tentennando in più occasioni. Fortunatamente tutto si è risolto in qualche sfottò divertente con nessuno che avrebbe insultato Signorini per il suo errore. Sappiamo, infatti, come il web può diventare facilmente un ambiente tossico e che non ammette errori.

Va ricordato, inoltre, che anche i conduttori televisivi sono delle persone normali come noi e quindi, come capita a tutti, spesso possono incappare in errori. Anzi, queste piccole dimenticanze possono persino rendere il programma più interessante esaltando il “bello della diretta”.