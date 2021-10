Antonino Spinalbese ha lasciato Belen? Un indizio allarma i fan

Antonino Spinalbese ha lasciato definitivamente Belen Rodriguez? Intanto l’ultimo post di lei ha mandato i fan in delirio. Vediamo gli ultimi aggiornamenti.

È definitivamente giunta al capolinea la storia d’amore tra Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez? I loro post social non raccontano nulla di buono. Tutti i dettagli.

Antonino Spinalbese ha lasciato Belen Rodriguez?

Sembra proprio che le cose fra Antonino Spinalbese e la bellissima Belen Rodriguez non vadano affatto bene. Dallo scorso venerdì stanno circolando insistenti i rumors di una rottura definitiva tra il fotografo e hair stylist e la carismatica e chiacchieratissima showgirl argentina. Che cosa è accaduto tra i due?

Nessuno di loro ha rilasciato comunicati stampa o dichiarazioni ufficiali ma i post pubblicati sui rispettivi profili Instagram parlano al loro posto e non raccontano nulla di positivo.

Nelle scorse ore, la bella conduttrice argentina ha pubblicato sul famoso social network dove è seguita da milioni di followers, un post che lascia intendere che lei e Antonino sono tornati nuovamente single. Vediamo più nei dettagli che cosa è accaduto.

Gli indizi social che allarmano i fan

Sembrerebbe essere giunta già al capolinea la storia d’amore tra Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez. Solo la scorsa estate i due hanno festeggiato un anno di fidanzamento e tre mesi fa è nata la loro meravigliosa bambina, la piccola Luna Marì.

Nonostante questi eventi così gioiosi e meravigliosi, le cose tra la showgirl argentina e il fotografo e hair stylist sembrano però aver preso una piega inaspettata. Che cosa è accaduto tra Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez?

Per il momento non è ancora dato saperlo. L’argentina ha pubblicato però nelle scorse ore un post che non lascia intendere nulla di buono : “resta single fino a che non trovi quella persona che insieme non ha più paura della tempesta…”.

Questo è l’inizio del messaggio di Belen che ha lasciato tutti di stucco. Intanto anche Antonino Spinalbese è tornato a mostrarsi sui social ma senza la sua dolce metà. I due non si vedono insieme dal 20 settembre, giorno del compleanno della famosa conduttrice che ha spento 37 candeline circondata dall’affetto delle persone più care.

Sul suo profilo Instagram, Antonino ha pubblicato invece una foto di lui con la piccola Luna Marì e poi uno scatto della bellissima neonata insieme alla sua mamma, la nonna paterna. Antonino Spinalbese ha forse lasciato la casa familiare ed è ritornato dai suoi genitori? Questi e altri misteri saranno sicuramente chiariti a breve.