Grande Fratello Vip, c’è veramente Corona dietro alcune dinamiche? Tutta la verità

A muovere i fili del Grande Fratello Vip, insieme ad Alfonso Signorini, ci sarebbe anche Fabrizio Corona stando alle ultime indiscrezioni.

Sono in arrivo diverse novità nella casa del Grande Fratello Vip. Da quanto appreso dalla puntata andata in onda in diretta lo scorso venerdì 22 ottobre, infatti, all’interno della casa arriverà un nuovo concorrente ossia il fidanzato di Francesca Cipriani, Alessandro Rossi. Questa new entry però non ha sorpreso tutti, infatti, Alex Belli avrebbe rivelato a Manuel Bortuzzo come egli sapesse tutto già da tempo.

Dietro il litigio d’amore fra Sophie e Gianmaria ci sarebbe l’ombra di Fabrizio Corona

Non solo, quest’ultimo avrebbe addirittura fatto un nome su chi gli ha anticipato l’ingresso di Rossi, ossia Fabrizio Corona. Continuano, dunque, i rumor che vogliono che sia proprio l’imprenditore a muovere i fili dietro la telecamera del Grande Fratello Vip. Molti fan del reality, infatti, sostengono come ci sia Corona dietro anche le recenti azioni di Sophie, Soleil e Gianmaria. Un vero e proprio scandalo, dunque, che non ha lasciato scampo nemmeno ad Alfonso Signorini.

Alcuni fan su Twitter avrebbero chiesto a gran voce la chiusura del programma

L’episodio che ha fatto infuriare i fan, infine, sarebbe proprio questo riguardante il fidanzato della Cipriani. Su Twitter, dunque, è iniziata una vera e propria rivolta contro Fabrizio Corona e la trasmissione. La star televisiva, infatti, sembra essere a conoscenza di troppe dinamiche interne al programma per esserne totalmente esterno. A quel punto è stato facile farsi i conti e passare ad accusare il Grande Fratello di “essersi venduto”.

LEGGI ANCHE —> Fabrizio Corona e Ilary Blasi: il retroscena sul litigio | Non poteva finire peggio

Alcuni commenti, inoltre, ci sono andati giù duri accusando Signorini di lasciar gestire il suo show ad un ex galeotto. Non sono mancati anche dei commenti ironici come ad esempio qualcuno che si augurava che Corona venisse pagato più degli autori stessi dato che mostrava in anteprima tutto ciò che sarebbe successo. Insomma quest’edizione del Grande Fratello Vip sembra stia seguendo un vero e proprio copione e questo ha deluso moltissimo i telespettatori tanto che qualcuno avrebbe chiesto addirittura la fine anticipata del reality. Difficile, infine, prevedere cosa faranno Alfonso Signorini e la direzione del reality per calmare le acque e riconquistare la fiducia dei propri telespettatori.