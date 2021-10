By

Selvaggia Lucarelli, oltre a far parte della giuria di Ballando con le Stelle è anche una nota giornalista e opinionista televisiva, amata e odiata allo stesso tempo. Ma non tutti conoscono perfettamente la sua vita privata. Sapete chi è il padre di suo figlio? rimarrete a bocca aperta appena lo scoprirete.

La giornalista, si è fatta conoscere grazie al suo carattere forte e provocatorio. Una come lei o si ama o si odia, a volte le sue opinioni risultano troppo dirette e proprio per questo è divenuta famosa al pubblico. Selvaggia è sempre al centro dell’attenzione, anche per la sua vita privata: scopriamo di più.

La vita privata di Selvaggia Lucarelli

La giornalista de Il Fatto Quotidiano, TPi e altre testate, in passato ha avuto diverse storie e flirt che hanno fatto molto discutere e non sono passate affatto inosservate alla cronaca rosa. Selvaggia Lucarelli è stata a lungo fidanzata con dei personaggi molto importanti tra cui il noto conduttore Max Giusti, Andrea Scanzi, Giuseppe Cruciani e Morgan.

Attualmente è fidanzata con Lorenzo Biagiarelli, lui è un famoso food blogger di dieci anni più giovane di lei. Sono fidanzati dal 2015 e vivono in una bell’appartamento a Milano insieme al figlio della giornalista, nato dall’amore tra lei e un uomo con un cognome molto importante, non immaginereste mai di chi si tratta.

Chi è il padre di suo figlio

Selvaggia Lucarelli per anni è stata legata a Laerte Pappalardo, figlio del famosissimo cantante Adriano. I due sono convolati a nozze nel 2004, dal loro legame è venuto al mondo il piccolo Leon e poi si sono separati nel 2007, insomma, una storia breve ma intensa.

Si erano conosciuti nel 2003 a l’Isola dei famosi, in cui lei ricopriva il ruolo da opinionista e lui era tra il pubblico a sostenere il padre che era un concorrente. Il loro amore è naufragato dopo diversi anni e dopo la loro rottura non sono mancati i problemi. A quanto pare l’uomo non rispettava i termini della separazione e gli obblighi di mantenimento nei confronti del figlio.

Come vi abbiamo già rivelato, Selvaggia ha voltato pagina e ad oggi è felicemente legata a Lorenzo Biagiarelli. Anche Laerte ha ritrovato l’amore con Laura De Gaetano. Nonostante la turbolente separazione, sembra che i due ora siano in ottimi rapporti per il bene di loro figlio.