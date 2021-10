Sono diverse le VHS dei classici Disney ritenute un vero e proprio tesoro dai collezionisti i quali sono disposti ad offrire cifre folli pur di averle.

Se siete tra i possessori della VHS originale, con tanto di custodia in buono stato, de “La Bella e la Bestia” potreste avere per le mani un autentico tesoro. Sono diversi, infatti, i classici Disney degli anni ’80 e ’90 che stanno andando a ruba fra i collezionisti. Dopotutto questi sono i film che hanno accompagnato la nostra infanzia e quindi un pò per effetto nostalgia un pò per mostrarli alle nuove generazioni, è nato un autentico mercato attorno ad essi.

VHS di “La Bella e la Bestia” venduta a 12mila euro

Il valore di queste VHS, inoltre, è stato stimato proprio dalla vendita di una di esse su Ebay. All’asta, infatti, una copia originale de “La Bella e la Bestia” ha raggiunto quota 12mila euro. Questo delle videocassette è un mercato che ha preso piede proprio negli ultimi anni con, come abbiamo appena visto, i pezzi più rari che vengono venduti a cifre astronomiche.

I collezionisti cercano soprattutto i classici non riproposti in dvd

Questo boom improvviso delle VHS, quindi, può tornarci molto utile dato che sono in molti ad avere in qualche ripostiglio delle videocassette che ci siamo dimenticati di buttare e che oggi possono rappresentare un vero e proprio tesoro. Secondo il noto imprenditore statunitense, Tony Pericone, inoltre, questo mercato sarebbe in espansione e per questo motivo consiglia a tutti di conservare i propri classici Disney in maniera impeccabile.

Basti pensare che quest’ultime si vendono facilmente a 400 euro ed il prezzo può sensibilmente lievitare in caso si tratti di un film particolarmente raro o una folta collezione. Ad esempio sono particolarmente ricercate quelle VHS ma più riproposte in formato dvd o blue ray dalla Disney. Un esempio? Il Signore degli Anelli prodotto dalla casa di Topolino, ad oggi è diventato una rarità fra gli appassionati del settore.

Nello specifico, ad avere un valore molto alto, sono quelle cassette che presentano la dicitura “Walt Disney Classic“. Quest’ultime edizioni, infatti, contengono canzoni esclusive poi rimosse dalla versione arrivata al grande pubblico. Insomma è arrivato il momento di rovistare nelle vostre cantine alla ricerca di qualche VHS che dimenticavate di avere!