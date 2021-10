Può capitare di ritrovare in casa qualche moneta vecchia. Cara mia lira che viene ritrovata nascosta in qualche cassetto o cassapanca tra i vecchi indumenti o in mezzo a qualche oggettistica caduta nel dimenticatoio.

La domanda centrale è se ritrovasse le monete da 200 lire sarei ricco? Quanto varrebbero? Si pensi, ad esempio, che 10 scudi di Carlo Emanuele I nel 2007 avevano un valore pari a 222mila euro.

Tra le monete antiche più quotate ci sono le 10 lire Pegaso, sulla cui faccia è presente il cavallo alato mitologico, mentre sull’altra si può vedere un ramoscello di olivo. Questa moneta ha un valore che può arrivare fino ai 6.000 euro.

Questi sono alcuni esempi di monete rare che hanno un valore esorbitante, ma se si ritrovassero le 200 lire che valore avrebbero?

Moneta da 200 lire: che valore hanno?

Per rispondere alla domanda bisogna fare una distinzione tra 200 lire rare e tutte le 200 lire commemorative.

La moneta più rara e con un valore più elevato in assoluto sono le 200 lire di prova dell’anno 1977. Una moneta di prova può avere un valore di 850 euro, se tenuta in buono stato. Altrimenti la quotazione non supera i 400 euro per la moneta di prova.

Dall’anno 1977 vennero messe in circolazione le monete da 200 lire con un diametro di 2,4 cm e un peso di circa 5 grammi.

Per quanto concerne il materiale, le vecchie 200 lire erano coniate in Bronzital, una particolare lega di bronzo composta da rame e alluminio, a cui si aggiunse anche il nickel.

La moneta da 200 lire, che raffigura una testa di donna che guarda verso destra, con in basso la firma dell’autore M. Vallucci e sulla parte esterna la scritta REPUBBLICA ITALIANA ha un valore di 50 centesimi, ma in alcuni casi anche di 3 euro.

La moneta da 200 lire raffigurante Maria Montessori è una moneta commemorativa, che fu coniata per festeggiare la giornata internazionale della donna. Il valore oscilla da poco più di un 1€ fino a 2€.