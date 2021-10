Ormai è tempo di confessioni nella casa più spiata d’Italia, più passa il tempo e più i vipponi confessano i loro segreti più intimi. Poco fa uno dei concorrenti ha fatto coming out, scopriamo di chi si tratta.

Oltre ad aver attirato l’attenzione dei telespettatori, il concorrente ha mandato un messaggio bellissimo, una vera e propria lezione di vita.

Se vi diciamo “change change change” chi vi viene in mente? Esatto, stiamo proprio parlando del grande Giucas Casella.

Durante una delle tante chiacchierate all’interno della dimora di Cinecittà, l’illusionista ha raccontato di aver avuto anche delle esperienze omosessuali, dichiarando però di non aver mai etichettato il suo orientamento:

“Sono stato anche con un uomo, è successo, sì. Per me è normalissimo. Mi ricordo in collegio, tra di noi, ma sarà successo anche a voi […] non c’è niente di male. Ognuno è libero, per me è normalissimo tutto questo, poi ognuno si fa la sua strada”.