Elena D’Amario e la storia con il cantante di X Factor: la fine è stata drammatica

Elena D’Amario, la famosa ballerina professionista di Amici è stata fidanzata con un noto cantante di X-Factor. Perché è finita tra i due? Svelata finalmente tutta la verità.

Perché è finita la relazione tra Elena D’Amario e il famoso cantante di X-Factor? Svelato il triste retroscena dietro la fine del loro amore.

Perché è finito l’amore tra Elena D’Amario e il cantante di X-Factor

Elena D’Amario è una famosa ballerina, attualmente professionista di Amici di Maria De Filippi. La bellissima riccia si è fatta conoscere al pubblico italiano grazie alla sua partecipazione come allieva della famoso talent mariano.

Bravissima, talentuosa e amata dal pubblico, dopo la sua partecipazione ad Amici, Elena si è trasferita in America ballando nei più famosi teatri d’oltreoceano. La ballerina ha attirato anche l’attenzione del New York Times che in più occasioni l’ha definita straordinaria.

Su Instagram è seguitissima e conta oltre un milione di followers con i quali la ballerina ama condividere ogni momento della sua vita privata e professionale. Elena D’Amario ha sempre cercato di tenere la sua vita privata lontano dai riflettori ma non è sfuggita ai suoi fan, la relazione con un noto cantante di X-Factor. Improvvisamente tra i due però la storia è terminata. Che cosa è accaduto?

Il triste retroscena dietro la rottura tra la ballerina e il cantante

Elena D’Amario è una bravissima ballerina, attualmente professionista di Amici. Elena ha sempre cercato di mantenere la sua vita privata lontano dai riflettori ma ai suoi followers non è sfuggita una meravigliosa relazione che la ballerina ha avuto con un noto cantante che ha partecipato a X-Factor.

La loro storia d’amore ha fatto sognare tutti. Chi è stato il fortunato che ha condiviso la sua vita con la ballerina? Stiamo parlando di Enrico Nigiotti, ex concorrente di X-Factor ma anche un ex allievo di Amici.

Ricorderete tutti che Enrico nell’edizione 2010 del famoso talent di Canale 5 lasciò il suo posto ad Elena con la quale era sbocciato l’amore, preferendo non sfidarsi con lei e garantirle di proseguire la sua esperienza nella scuola più famosa d’Italia.

Dopo la fine di Amici, Elena D’Amario ed Enrico Nigiotti hanno continuato per un po’ la loro relazione lontano dalle telecamere ma purtroppo la loro storia è giunta presto al capolinea. Elena ha ottenuto un importante contratto di lavoro e si è trasferita a New York e il loro amore non ha retto alla distanza.

LEGGI ANCHE—> Elena D’Amario, notte di baci e passione: pizzicata con il nuovo fidanzato

LEGGI ANCHE—> Amici di Maria, chi è Elena D’Amario: vita privata e fidanzato

I due lati sono dunque detti addio. In un’intervista rilasciata a Verissimo da Silvia Toffanin, Elena D’Amario ha ricordato con grande affetto l’amore provato per Enrico Nigiotti affermando però che la loro storia sarebbe ugualmente finita non soltanto per la distanza ma anche per incompatibilità caratteriali.