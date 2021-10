Roberto Baggio, dall’immensa fama all’umile lavoro | Oggi tutt’altra vita

Roberto Baggio, non ha bisogno di presentazioni, è stato uno tra i migliori calciatori al mondo, ma nel 2004 quando ha detto addio al calcio, ha stravolto completamente la sua vita: scopriamo cosa fa oggi.

Oggi Roberto Baggio ha 54 anni e vive una vita completamente diversa da prima e del tutto lontana dai riflettori. Non immaginerete mai cosa combina oggi, rimarrete a bocca aperta!

Roberto Baggio, dalla fama alla vita normale di oggi

Molti di voi lo ricordano come “Il Divin Codino“. Roberto Baggio è stato uno tra i migliori calciatori al mondo, impossibile dimenticarsi di lui. Nel corso della sua carriera ha ricevuto diversi riconoscimenti calcistici, tra questi c’è il FIFA World Player e il Pallone d’oro.

La sua carriera è costellata di successi e grandi traguardi. Tutto questo è merito del suo talento e delle sue doti incredibili. Purtroppo, nel 2004 ha detto addio al calcio ma nel 2013 c’è stato l’abbandono definitivo. La sua decisione ha lasciato i tifosi davvero spiazzati.

Nessuno potrà mai scordare di quando Roberto Baggio all’età di 13 anni ha iniziato a giocare in serie C1 per il Lanerossi Vicenza. Nel 1986 ha esordito in Seria A a fianco della Fiorentina per poi passare alla Juventus agli inizi degli anni ’90. In questi anni lui ottiene moltissimi riconoscimenti ed è all’apice della sua carriera calcistica.

Ma nonostante fosse uno dei giocatori più importanti e forti di quel periodo, all’età di 37 anni smette di giocare. Per Roberto Baggio è stata una decisione difficile ma anche “liberatoria”. Nel corso della sua impeccabile carriera, ha affrontato davvero tanti ostacoli, ma dopo l’addio al mondo del calcio ha deciso di stravolgere la sua vita: scopriamo cosa fa oggi.

Il Divin Codino oggi

Oggi Roberto Baggio ha 54 anni e vive una vita completamente diversa da quando ha abbandonato il pallone. Prima era sempre al centro dell’attenzione e dei riflettori, oggi però ama la natura e la tranquillità.

Dei valori che rispecchiano anche la sua religione, il buddishimo, a cui si dedica da 30 anni e che lo impegna anche nel sociale, infatti, è ambasciatore FAO e aiuta le organizzazioni benefiche. Ma che lavoro fa oggi?

Il Divin Codino oggi ha una semplice azienda agricola insieme alla moglie Andreina e ai figli Mattia e Leonardo, con i quali vive, ad Altavilla Vicentina, in provincia di Vicenza, dove lavora anche nei campi e alleva il bestiame. Roberto ha scelto una vita non frenetica e molto serena, sicuramente diversa da quella di qualche anno fa.