Elisabetta Canalis, drastico cambio di look: ecco com’è adesso

Elisabetta Canalis più bella che mai. L’ex velina torna in Italia e cambia look. Il suo nuovo aspetto sorprende tutti.

Cambio look straordinario per Elisabetta Canalis. L’ex velina mora di Striscia La Notizia ha cambiato look e ha lasciato tutti a bocca aperta.

Elisabetta Canalis più bella che mai

Elisabetta Canalis ha fatto le valigie e dall’oltreoceano è tornata in Italia. Sbarcata nel nostro bel paese ha fatto immediatamente visita al suo parrucchiere di fiducia. La bellissima ex velina di Striscia La Notizia si trova in Italia per fare visita alla famiglia e agli amici più cari.

Attivissima sui social, soprattutto su Instagram, Elisabetta documenta ogni momento della sua vita privata e professionale con quanti la seguono ormai da tanti anni con affetto. L’ex fidanzata di George Clooney potrebbe sicuramente stabilirsi per un po’ di tempo in pianta stabile in Italia, per via di alcuni progetti lavorativi che potrebbero presto essere svelati. Nel frattempo però, la bellissima sarda ha deciso di rinnovare il suo look lasciando tutti senza parole.

Il cambio look strabiliante dell’ex velina

Elisabetta Canalis è atterrata in Italia da Los Angeles per concedersi qualche giorno di vacanza da dedicare ad amici e famiglia. Si è trovata però a Milano e ha approfittato per andare dal suo parrucchiere di fiducia.

L’ex velina si è sottoposta ad un cambio look davvero drastico che ha lasciato tutti i fan senza parole. Elisabetta Canalis ha mostrato sui social il suo nuovo look e le sue foto hanno fatto il boom di like.

L‘ex velina mora ha optato per un look sobrio. Ha detto addio definitivamente alle sfumature bionde e ha deciso di ritornare alle origini colorando la sua chioma di un color castano cioccolato che si adatta perfettamente anche al colore della sua pelle.

L’ex velina non ha ritoccato soltanto il colore ma anche il taglio. Ha dato una sforbiciata ai capelli rovinati tagliando le doppie punte e ha sfilato leggermente anche il suo ciuffo. Ora ha una chioma che le arriva fino al seno, leggermente mossa e con un colore che le esalta l’incarnato del viso.

Le foto che ha pubblicato su Instagram dove mostra il cambiamento sono piaciute tantissimo ai suoi followers che l’hanno riempita di complimenti. Elisabetta Canalis è più bella che mai e il nuovo look le dona un aspetto più giovanile e sbarazzino.

Molte donne hanno commentato il suo taglio chiedendole consigli sul parrucchiere da cui si è recata e sul tipo di colore che ha deciso di fare. Insomma, la sua trasformazione è piaciuto davvero molto.