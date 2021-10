Uomini e donne, i fan impazziscono per Andrea Nicole: “Stupenda e bellissima”

In questa nuova edizione di Uomini e Donne stiamo assistendo al percorso Andrea Nicole, una donna forte che ha accettato di mettersi in gioco, nonostante il giudizio della gente.

Il pubblico la ama, non solo per la sua storia incredibile ma anche per il suo forte carattere, infatti, sul web non mancano i complimenti sulla bellissima persona che sta dimostrando di essere.

Tutto su Andrea Nicole

La partecipazione di Andrea Nicole al programma televisivo di Maria De Filippi ha sorpreso tutti, infatti, è la prima tronista transgender della storia del programma, anche se non si può definire tale dato che ha già completato la sua trasformazione.

I suoi genitori non hanno preso bene questo suo debutto in televisione. Sono una famiglia molto riservata e hanno paura di questa esposizione mediatica, ma ovviamente la stanno sostenendo come hanno sempre fatto.

Nonostante i rischi di rimanere ferita dal giudizio della gente, Andrea Nicole ha conquistato tutti, infatti, il pubblico è follemente innamorato di lei. E’ una donna forte, bellissima ed intelligente con una storia incredibile, proprio per questo, il web l’ha inondata di commenti meravigliosi.

Tutti pazzi per Andrea Nicole

In tantissimi sui social hanno speso delle dolci parole per lei, in particolare su Instagram non passano inosservato commenti belli come questi “Oltre la bellezza è una persona semplice, intelligente e sensuale”, “Un trono degno di essere seguito…persona stupenda”, “Speriamo che le capiti un bravo ragazzo”, “Meravigliosa anima! Elegante e sensibile”.

Andrea Nicole ha da poco iniziato il suo percorso a Uomini e Donne e ha già fatto innamorare tutti i telespettatori del programma.

Anche se molti fan temono che qualche ragazzo ammaliato dalla visibilità del programma di Maria De Filippi, non possa essere realmente interessato a conoscerla. I rischi sono tanti ma Andrea Nicole è pronta a mettersi in gioco, solo così riuscirà a trovare l’amore.