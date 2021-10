Gf Vip 6, il drammatico passato di Samy Youssef: sopravvisuto ad una tragedia

Samy Youssef è un concorrente della nuova edizione del Grande Fratello Vip. Il famoso modello ha raccontato una tragedia che ha cambiato per sempre la sua vita. Ecco la drammatica confessione. Tutti i dettagli.

Samy Youssef è un giovane modello egiziano, concorrente del Grande Fratello Vip edizione numero 6. La vita del giovane è stata stravolta da una tragedia che lo ha molto segnato. Ecco che cosa gli è accaduto. Scopriamolo insieme.

Chi è Samy Youssef, il nuovo concorrente del GF Vip

Samy Youssef oggi è un noto modello egiziano che ha collaborato con diverse case di moda importanti come Versace, Trussardi, Moschino e Valentino. Arriva in Italia a 15 anni dopo una lunga traversata su un barcone di profughi.

Approda a Trapani ed è uno dei tre sopravvissuti al tragico viaggio in mare. Inizia la sua carriera di modello sfilando per la famosa casa di moda Moschino. Nel 2019 Maria De Filippi lo vuole nel cast di Temptation Island Vip edizione numero 2.

Attualmente è un concorrente del GF Vip 6 insieme a Sophie Codegoni, Soleil Sorge, Raffaella Fico e Alex Belli. Occhi neri, capelli dello stesso colore, labbra carnose e carnagione scura, il modello allieta gli occhi di chi lo segue h24 al Grande Fratello.

Amante della moda, anche nella casa indossa outfit che lasciano senza parole. Cresce in Egitto, abbandona gli studi a 10 anni per aiutare la famiglia che aveva problemi economici. Da giovanissimo inizia dunque a lavorare come carpentiere insieme al papà.

A 15 anni inizia il suo viaggio della speranza per cercare una vita migliore in Italia e per aiutare la famiglia in Egitto. Non è fidanzato e decide di partecipare al GF per farsi conoscere dal pubblico italiano.

LEGGI ANCHE —> Gf Vip 6, incredibile rivelazione di due concorrenti: ecco quanto durerà quest’edizione

LEGGI ANCHE —> GF VIP 6, Stefano Sirena attacca duramente Tommaso Eletti

La tragedia di Samy

Samy Youssef si confessa e racconta di un episodio drammatico che ha segnato per sempre la sua vita. Nasce a Sharm El Sheikh e a causa delle condizioni estremamente povere della sua famiglia lavora inizialmente come carpentiere. Aveva solo 10 anni.

A 15 anni decide di andare via dall’Egitto per cercare una vita migliore in Italia e per aiutare anche la sua famiglia. La sua fuga si trasforma in un vero e proprio viaggio della speranza.

Samy arriva a Trapani su un barcone durante una lunga traversata in mare nella quale molti suoi connazionali perderanno la vita.

Lui sopravvivrà insieme ad altri due ragazzi. In tutto erano 37, ma solo lui e altri due giovani riescono a salvarsi.

Il suo racconto doloroso fa stringere il cuore e purtroppo mette in luce un dramma che ancora oggi molti rifugiati e stranieri vivono.