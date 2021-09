Grande Fratello Vip: scoppia la prima scena da bollino rosso | Sono i più insospettabili

By

Sembra proprio che ci sia molta passione tra Manuel Bortuzzo e Lulù, i due si sono lasciati andare e il GF Vip ha mostrato delle scene da bollino rosso: scopriamo cosa è successo.

Sotto le coperte è successo di tutto, uno scandalo a luci rosse al GF Vip 6: la loro passione è a mille.

Manuel Bortuzzo e Lulù al GF Vip

Nuovi amori sembrano sbocciare nella sesta edizione del Grande Fratello Vip, infatti, la forte simpatia fra i due gieffini non è passata inosservato ai telespettatori più attenti.

Sembra proprio che tra Manuel Bortuzzo e Lulù, una delle tre principesse Selassiè, stia nascendo un amore vero. Anche se sul web tantissime persone non credono a questa love story, ma sostengono che il loro feeling sia solamente una mossa creata con gli autori per creare dinamiche.

Non possiamo ancora saperlo, quindi, non ci resta che aspettare la messa in onda delle prossime puntate del Grande Fratello Vip 6.

Manuel Bortuzzo e Lulù a luci rosse

I due sono stati beccati dalle telecamere del GF Vip mentre si nascondevano sotto le coperte per scambiarsi una serie di baci passionali.

Tra i due è scattata una travolgente attrazione che ha lasciato tutti a bocca aperta, infatti è il primo amore che si è creato nella sesta edizione del reality condotto da Alfonso Signorini.

Sembra di fare un tuffo nel passato, quando Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si baciarono dentro l’armadio, rimanendo nella storia del GF Vip per sempre.

Gli spettatori non aspettano altro che vedere cosa succederà in questi giorni alla coppia più discussa della casa più spiata d’Italia, non ci resta che attendere le prossime puntate.